Trump’tan dikkat çeken füze açıklaması: Hoşuna gidiyor

Güney Kore Ordu Komutanlığı tarafından sabah erken saatlerde yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin, Sondok'tan Japonya Denizi'ne iki kez tanımlanamayan füze attığı kaydedildi. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı konuyla ilgili, “Ordumuz, ek denemeleri yakından takip ediyor. Hazırlık yapmış şekilde verilecek emirleri bekliyor” açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ise yapılan füze denemelerinin ardından yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'nin kısa menzilli füzeleri test etmesinin yasak olmadığını söyledi. Trump, Fransa'daki G7 Zirvesi'ne hareket etmeden önce verdiği demeçte, “Kim Jong-un füzelerini test etmekten hoşlanıyor ama zaten kısa menzilli füzeleri hiçbir zaman sınırlamadık” dedi ve ABD de dahil olmak üzere birçok ülkenin füze testi yaptığını ekledi.

Trump ayrıca, “Çok iyi bir ilişkimiz var ama bu her an değişebilir. Ne olacağını göreceğiz. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un bana oldukça dürüst oldu sanırım” ifadelerini kullandı.