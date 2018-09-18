Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Libidoyu Yükselten Mucizevi Besinler
Libidoyu Yükselten Mucizevi Besinler
Kan Grubunuz Cinsel Hayatınızı Anlatıyor!
Kan Grubunuz Cinsel Hayatınızı Anlatıyor!
Evcil hayvan sahibi olmak isteyenlere her duruma hazırlayıcı 6 öneri
Evcil hayvan sahibi olmak isteyenlere...
"Aspirin 70 yaşın üstündekilere zarar verebilir"
"Aspirin 70 yaşın üstündekilere zarar...
“Varis tedavi edilmezse ölümcül olabilir”
“Varis tedavi edilmezse ölümcül olabilir”

Trump’tan Kıbrıs’ta iki bölgeli, iki toplumlu federasyona destek

18 Eylül 2018 Salı 14:01
Trump’tan Kıbrıs’ta iki bölgeli, iki toplumlu federasyona destek

ABD Başkanı Donald Trump, Kıbrıs’ın, iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çerçevesinde yeniden birleşmesine desteğini vurguladı.

Rum kaynaklara göre, Trump, Güney Kıbrıs’ın yeni Washington Büyükelçisinin güven mektubunu sunması sırasında yaptığı konuşmada, iki ülkenin, Doğu Akdeniz’de istikrar ve refahın sağlanması konusundaki ortak ilgisine vurgu yaptı.

Trump, “Güney Kıbrıs’ı” “hassas coğrafyadaki değerli ortağı” olarak tanımlayarak, ikili ilişkileri güçlendirmeyi arzuladığını belirtti.

Kıbrıs sorununun çözümlenmesi umudunu dile getiren Trump, ülkesinin, adanın iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çerçevesinde yeniden birleşmesine desteğini yineledi.

(TAK)

banner22
Anahtar Kelimeler:
Trump’KıbrısFederasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
KIBRISLI 2018-09-18 14:25:41

DESTEK VERMİŞ HADİ DOLARADA ANDROŞ GOYDA TEKER TAKLAK ATSIN.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Obama 2018-09-18 15:55:19

Kıbrıs'ın nerde olduğunu bilir acaba?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Vatandaş 2018-09-18 16:11:21

Turpmusun trampmısın her neysen Türkiye’yi karıştırmayı bıraktın şimdide Kıbrısmı kaldı karıştırmadığın sanamı kaldı Türk’ün türkten başka dostu yok olmazda bu bir gerçektir ne mutlu Türküm diyene

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
İçecek devi için çarpıcı iddia… Öyle bir ürün çıkaracak ki…
İçecek devi için çarpıcı iddia… Öyle bir ürün çıkaracak ki…
"Geliri artan daha az hareket ediyor"
"Geliri artan daha az hareket ediyor"
Kanada’da yapay trans yağlar yasaklandı
Kanada’da yapay trans yağlar yasaklandı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim