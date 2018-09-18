Trump’tan Kıbrıs’ta iki bölgeli, iki toplumlu federasyona destek

ABD Başkanı Donald Trump, Kıbrıs’ın, iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çerçevesinde yeniden birleşmesine desteğini vurguladı.
Rum kaynaklara göre, Trump, Güney Kıbrıs’ın yeni Washington Büyükelçisinin güven mektubunu sunması sırasında yaptığı konuşmada, iki ülkenin, Doğu Akdeniz’de istikrar ve refahın sağlanması konusundaki ortak ilgisine vurgu yaptı.
Trump, “Güney Kıbrıs’ı” “hassas coğrafyadaki değerli ortağı” olarak tanımlayarak, ikili ilişkileri güçlendirmeyi arzuladığını belirtti.
Kıbrıs sorununun çözümlenmesi umudunu dile getiren Trump, ülkesinin, adanın iki bölgeli, iki toplumlu federasyon çerçevesinde yeniden birleşmesine desteğini yineledi.
(TAK)
DESTEK VERMİŞ HADİ DOLARADA ANDROŞ GOYDA TEKER TAKLAK ATSIN.
Kıbrıs'ın nerde olduğunu bilir acaba?
Turpmusun trampmısın her neysen Türkiye’yi karıştırmayı bıraktın şimdide Kıbrısmı kaldı karıştırmadığın sanamı kaldı Türk’ün türkten başka dostu yok olmazda bu bir gerçektir ne mutlu Türküm diyene