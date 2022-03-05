Trump’tan Putin’e: ‘Ona Moskova’yı vururuz dedim’

ABD’nin eski başkanı Donald Trump, golfçü John Daly ile yaptığı telefon görüşmesi yayınlanmasının ardından gündem oldu. Trump’ın Daly’e nükleer silahlar ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i tehdit ettiğini anlattığı aktarıldı.

Daly’nin California’daki Hoag Classic turnuvasında hoparlör açarak gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Trump, Putin için “Hepsi onun bir nükleer güç olduğunu biliyorlar. Sanki ondan korkuyorlar.” dedi.

KONUŞMALARI VİDEOYA ALINDI

Newport Beach Country Club’da otururken, aramayı yanıtlayan Daly’yi bir görgü tanığı videoya çekti.

Trump, Daly ile konuşmasında “Biliyorsun, o benim arkadaşımdı,” diye devam etti. “Onunla çok iyi anlaşıyordum. ‘Vladimir, sen yaparsan Moskova’yı vururuz’ dedim, ona ‘Moskova’yı vuracağız’ dedim.” ifadelerinde bulundu.

Trump ve Daly görünüşte Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline atıfta bulunurken, Trump’ın görevdeyken Putin ile yaptığı görüşmeyle ilgili neyi ima ettiği ise net değil.

ABD merkezli Business Insider, konuyla ilgili Trump’ın danışmanlarına ulaşmak istediklerini ancak yanıt alamadıklarını belirtti. Business Insider, videoyu çeken turnuva katılımcısı aracılığıyla videonun tarihini ve yerini doğruladıklarını açıkladı.

‘BENİM ZAMANIMDA YAPMADI’

Trump ayrıca Putin’in başkan olduğu sırada Ukrayna’yı işgal etmediğini çünkü “bunu yapamayacağını bildiği” iddiasını yineledi. Trump, “Benim zamanımda hiçbir şey yapmadı John, biliyorsun” dedi.

Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Çiping ile ilgili olarak da “Şi’nin de beni rahatsız etmemesi komik.” dedi. Sözlerini, “Ona da aynı şeyi söyledim. Sırada bu olacak. Sırada Tayvan olacak. Bilgisayar çipleri kalmayacak. Onları yeryüzünden silip süpürecekler.” ifadeleriyle sürdürdü.

Tayvan, dünya çiplerinin yüzde 60’ını üretiyor ve yarı iletken çip imalat endüstrisine hükmediyor. Tayvan’da Putin’in Ukrayna’yı işgalinin ardından olası bir Çin işgali için endişeler arttı.