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Trump’tan saldırı sonrası ilk açıklama

08 Ocak 2020 Çarşamba 10:34
Trump’tan saldırı sonrası ilk açıklama

ABD Başkanı Donald Trump, “Her şey yolunda. Irak’ta bulunan iki askeri üsse İran’dan füzeler fırlatıldı. Şimdiye kadar yapılan kayıp ve hasarların değerlendirilmesi çok iyi. Yarın sabah açıklama yapacağım” dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İran Devrim Muhafızları Ordusunun, ABD’nin Irak’taki Ayn el-Esed hava üssünü onlarca füzeyle vurmasının ardından ilk mesajını Twitter’dan verdi.

Trump, “Her şey yolunda. Irak’ta bulunan iki askeri üsse İran’dan füzeler fırlatıldı. Şimdiye kadar yapılan kayıp ve hasarların değerlendirilmesi çok iyi. Dünyanın, açık ara en güçlü ve en donanımlı ordusuna sahibiz. Yarın sabah açıklama yapacağım” dedi.

Trump, bugün yapması planlanan ulusa sesleniş konuşmasını iptal etmişti.

Cevad Zarif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, “İran, vatandaşlarımıza ve üst düzey yetkililerimize korkakça düzenlenen silahlı saldırının ardından Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın 51. maddesine göre meşru müdafaa adına orantılı adımlarını atmış ve tamamlamıştır. Gerilimi tırmandırmak ve savaş istemiyoruz, ancak kendimizi herhangi bir saldırıya karşı koruyacağız.” dedi.

(BRT/TRT)

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Trump
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