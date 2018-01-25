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Tsipras: "Türkiye agresif bir komşu"

Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras, Türkiye’nin ‘agresif bir komşu’ olduğunu söyledi.

25 Ocak 2018 Perşembe 09:44
Tsipras: "Türkiye agresif bir komşu"
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Lüksemburg ve Belçika gibi komşuları olan Avrupa ülkelerinin Yunanistan’ın konumunu anlamadığını savunan Tsipras, “Komşunuz Türkiye değil de Belçika ve Lüksemburg olduğunda aynı şekilde agresif olmak kolay olabilir ama bu bizim için o kadar da kolay değil” ifadelerini kullandı.

Kathimerini’nin Reuters’tan aktardığı habere göre, İsviçre’nin Davos kentindeki Dünya Ekonomik Forumu’nda konuşan Tsipras, “Avrupalı partnerlerinin Türkiye gibi ‘agresif komşularla’ yaşanan zorlukları her zaman takdir etmediğini dile getirdi. Tsipras, “Yunanistan’ın sadece en kötü borç ve sığınmacı krizine değil, Ege’deki agresif askeri eylemleriyle zaman zaman tahmin edilemez olan agresif bir komşuya da sahip olduğu dönemde göreve geldim” dedi.

“Sığınmacı anlaşması zor ama gerekli”

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2016 Mart’ında imzalanan sığınmacı anlaşmasıyla ilgili eleştirilere de cevap veren Tsipras, anlaşmanın “zor ama gerekli” olduğunu ifade etti.

Anlaşmanın uygulanması sırasında uluslararası hukukun ihlal edilmemesinin sağlandığını kaydeden Yunanistan Başbakanı, Türkiye’nin anlaşma konusunda fikrini değiştirebileceğine yönelik bir tespit üzerine “Aynı zamanda Türkiye’nin agresif davranışlarıyla ilgili ne yapacağımıza da karar vermeliyiz” yorumunda bulundu. Tsipras,şöyle devam etti:

“Eğer Lüksemburg ya da Hollanda’da yaşıyorlarsa, komşuları Türkiye değil de Belçika ve Lüksemburg olduğu için aynı şekilde agresif olmak kolay olabilir. Ama bu bizim için o kadar da kolay değil.”

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