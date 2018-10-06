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Tsunaminin ardından sahile cesetler vurmaya başladı

Endonezya'da, Hidayatullah Arama Kurtarma Ekibi sorumlusu Ahmet Hamim, bölgede yaşanan deprem sonrası tsunamide hayatını kaybedenlerin cesetlerinin sahile vurmaya başladığını söyledi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 10:08
Tsunaminin ardından sahile cesetler vurmaya başladı

Cakarta merkezli İslam eğitimi üzerine faaliyet gösteren Hidayattulah cemaatine bağlı arama ve kurtarma ekibinin Palu'daki sorumlusu Ahmet Hamim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede önceliklerinin enkaz altında arama ve kurtarma çalışması olduğunu belirtti.

Geçen hafta cuma günkü depremin ardından bölgeye pazar günü ulaştıklarını ve hemen arama kurtarma çalışmalarına başladıklarını aktaran Ahmet, tsunamide denize çekilen cesetleri sahile vurmuş gördüklerini, çoğunun vücutları şişmiş ve bazılarının yüzünü tanınmaz halde bulduklarını ifade etti.

Ekibinin çoğunun gönüllü olarak görev yaptığını dile getiren Ahmet, "Ülke genelinde acil felaket durumlarında çalışmalar yapıyoruz. Ekibimin çoğu arama kurtarmada uzmanlaşmış eğitimcilerden oluşuyor." dedi.
Ahmet, ayrıca şu ana kadar sahile vurmuş 11 ceset topladıklarını ve 7 gündür yürüttükleri çalışmalarda da 100'den fazla cesede ulaştıklarını kaydederek, enkaz altından hiç kimseyi sağ çıkaramadıklarını anlattı.

Depremin etkili olduğu Palu ve Donggala'da ülkeye ait Ulusal Arama ve Kurtarma Kurumu (BASARNAS) ile yerel ekiplerin yanı sıra yabancı ülkeler ve yerel cemaat ve kurumlara ait birçok arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

Resmi makamlar, bölgede halen binden fazla kişinin kayıp olduğunu, özellikle 3 binden fazla evin yıkıldığı Palu'daki Petobo ve Balaroa bölgesinde kayıpların çokluğu nedeniyle çalışmalara bu coğrafyada yoğunluk verildiğini açıkladı.
Ülkenin kuzeyindeki Sulawesi Adası'nda, Palu Körfezi'nin 27 kilometre kuzeyinde 28 Eylül'de ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS) verilerine göre 7,5 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Depremin ardından Donggala ve Palu kentlerini tsunami vurmuştu.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansından (BNPB) yapılan açıklamada, deprem ve tsunamide ölenlerin sayısının bin 571'e yükseldiği bildirilmişti.

Endonezya'da Lombok Adası'nda temmuz sonu ve ağustos ayında 6,3 ve 6,9 ile 7 büyüklüğünde depremler yaşanmış, 450 binden fazla kişiyi etkileyen depremlerde 563 kişi hayatını kaybetmişti.
"Pasifik Ateş Çemberi" olarak adlandırılan, deprem ve volkan kuşağında yer alan Endonezya'da, 26 Aralık 2004'te 9,1 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami sonucu bölgedeki diğer ülkeleri de kapsayan geniş bir alanda 230 bin kişi ölmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
EndonezyaTsunamiSahilCesetHaber
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