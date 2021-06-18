Tükürük yoluyla 15 dakikada koronavirüs tespiti mümkün

Yeni testi geliştirme noktasında diyabet hastası kişilerde kan şekeri seviyelerini kontrol etme noktasında kullanılan glikoz test şeritlerinden esinlenildiği belirtildi.

Araştırmacılar Çarşamba günü Strathclyde Üniversitesi’nin web sitesinde yayınlanan bilimsel raporda, testin hızlı saha kullanımı için tasarlandığını, toplu ortamlarda insanların kendi başlarına Koronavirüs vakalarını belirlemelerine olanak sağladığını ve test başına 20 peniden daha düşük bir maliyet ile seri olarak üretilebileceğini söyledi.



Bir kimse kendi başına test yaptığında tükürüğü doğrudan cihazın ölçüm yaptığı ve sonucun ekranda göründüğü test şeridine koyması gerekmekte. Araştırmacılar glikoz şeritleriyle ilgili önceki çalışmalarına dayanarak bu teknolojinin hızlı bir şekilde piyasada görülmesini bekliyor. Diğer tanı testleriyle karşılaştırıldığında, glikoz kan testleri yaygın olarak üretilebiliyor.

Bu testler, diyabet hastalığında düzenleyici kurumlardan alınan kullanım onayı ile CE simgesi taşıyan test şeritlerine dayanıyor. Bu, söz konusu teknolojiye dayalı bir Koronavirüs testi geliştirmenin çok daha hızlı olacağı anlamına geliyor.



Çalışma sırasında araştırmacılar, Koronavirüsun hücrelere bağlanmak için kullandığı ACE2 reseptöründe, virüsü tespit etme noktasında kullanacakları testi üretmek için, sensörün yüzeyine özel bir kimyasal maddenin nasıl uygulanacağını ayrıntılı olarak açıkladı.

Araştırma ekibi deneysel teknoloji için bir patent aldı. Söz konusu teknolojinin ticari bir ürüne dönüştürülmesi planlanıyor. Ekip, 12 ay içerisinde testin ilk örneklerini acil kullanıma hazır hale getirmeyi hedefliyor. CE onaylı ticari versiyonlarının ise 18-24 ay içerisinde piyasaya sürüleceği bildirildi.



Strathcylde Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Damion Corrigan, “Test Kovid-19’u tespit etmede hassas, spesifik, hızlı ve düşük maliyetli bir yol sağlayacak. Bunun yanı sıra diğer solunum yolu virüslerinin hızlı teşhisi noktasında veya Kovid-19, influenza ve rinovirüsü tespit etmede düşük maliyetli bir araç olarak hizmet etmek üzere geliştirilebilir. Bu teknoloji, çalışanların iş yerlerinde çok düşük bir maliyetle teste tabi tutulmasına, virüsün tespit edilmesine, pozitif kimselerin kendilerini izole etmelerine ve iyileştikten sonra yeniden işe dönmelerine yardımcı olacak bir teknoloji” ifadelerini kullandı.



Corrigan sözlerinin devamında, “Maliyet ve hacim açısından çok az sayıdaki diğer tanı teknolojileri birbiriyle rekabet edebilir. ACE2’nin sensöre yerleştirilmesi, polimeraz zincir reaksiyonuna (PCR) bağlı olan testlerin veya antikor testlerinin aksine, virüsün farklı mutasyonlarına duyarlı olmasından dolayı, şeridin Koronavirüsü seçici bir şekilde yakalayacağı ve testin mutasyonlara karşı dirençli olacak şekilde tasarlandığı anlamına geliyor” dedi.



Sensör başlangıçta düşükten yükseğe değişen farklı konsantrasyonlarda inaktive virüs örnekleri kullanılarak test edildi. Ardından hastanelerden gerçek hastalardan alınan numuneler üzerinde laboratuvar testleri yapıldı ve en son yapılan deneylerde virüsün 15 dakika içerinde tespit edilmesinin mümkün olduğu gözlemlendi.



Glasgow Kraliyet Hastanesi Mikrobiyoloji Bölümünde Danışman ve araştırma ekibinden olan Micheal Murphy, “Kovid-19 büyük ölçekli testler yoluyla hızlı ve düşük maliyetli testlere olan ihtiyaca büyük bir ışık tuttu. Daha sonraki çalışmalarımızda hasta bakımını iyileştirme, sağlık çalışanlarını tarama ve hastane kaynaklı enfeksiyon risklerini azaltmaya yardımcı olma noktasında, grip ve diğer viral enfeksiyonlar için benzer tanı testleri geliştireceğiz” açıklamalarını yaptı.