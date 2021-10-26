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Tüm çalışanlarına iki birinci sınıf uçak bileti ve 10 biner dolar verdi

ABD’li iç çamaşırı şirketi Spanx’in kurucusu ve CEO’su Sara Blakely, çalışanlarını birinci sınıf iki uçak bileti ve on bin dolar (yaklaşık 94 bin 300 lira) ile ödüllendirerek şaşırttı. Yatırım devi Blackstone'un çoğunluk hissesini satın almasının ardından şirketin 1,2 milyar dolarlık yeni değerlemesini kutlamak için bir partide konuşan Blakely, 21 yıllık başarı için personeline minnettarlığını dile getirdi.

26 Ekim 2021 Salı 13:31
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Tüm çalışanlarına iki birinci sınıf uçak bileti ve 10 biner dolar verdi
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ABD'li iç çamaşırı şirketi Spanx'in CEO'su Sara Blakely çalışanlarını şaşırtan bir sürpriz yaptı.

50 yaşındaki iş insanı sosyal medyaya yaptığı açıklamada, “Bugün burada olmamızı, özgün ve kibar davranarak ve kadınlara harika ürünler sunmamıza borçluyuz. Sezgilerini ve duygularını geride bırakmayarak liderlikle ilerleyen kadın girişimcilerimize teşekkür ederim” dedi. 

BEŞ BİN DOLAR SERMAYE İLE KURDU

Bununla birlikte, Blakely 2000 yılında Spanx'ı sadece beş bin dolarlık bir sermaye ile kurduğunu şirketinin bir gün 20 milyon dolar değerinde olacağını söylediğinde insanların one güldüğünü aktardı. 

Diğer taraftan Spanx’in çoğunluk hisseleri ABD’nin eski ticaret bakanı Peter George Peterson ile iş insanı Stephen A. Schwarzman tarafından kurulan yatırım devi Blackstone tarafından satın alındı. Ardından şirketin doları 1,2 milyar dolara yükseldi. 

Şirketin yeni değerini kutlamak için bir parti düzenleyen Blakely, bir küreyi döndürdü ve ardından çalışanlarının her birine dünyanın herhangi bir yerine birinci sınıf iki uçak bileti aldığını açıkladı.

"GÜZEL BİR OTELE GİDİN"

Blakely, "Bir seyahate çıkarsanız, gerçekten güzel bir akşam yemeğine çıkmak ve güzel bir otele gitmek isteyebilirsiniz. Bu nedenle her biriniz 10 bin dolar alıyorsunuz" diye konuştu. 

Öte yandan, Spanx’in girişimcilerin yüzde 50'si kadın olmasına rağmen, 2020'de risk sermayesi fonlarının yalnızca yüzde 2,3'ünün kadınlara gittiğini söyledi. Blakely, "Bu, her biriniz için çok büyük bir an. Başarımızı,  benden önce gelen kadınlara ve bu fırsatı bulamayan dünyadaki tüm kadınlara adıyorum" dedi.

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