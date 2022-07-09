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Tüm otomobillere hız sınırı geliyor!

Her yeni otomobil, yakında zamanda akıllı hız asistanı (ISA) olarak bilinen aşırı hız önleme teknolojisine sahip olacak.

09 Temmuz 2022 Cumartesi 14:44
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Tüm otomobillere hız sınırı geliyor!
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Otomobil kazalarının birçoğu aşırı hız nedeniyle meydana geliyor. Hemen her bölgede hız sınırı tabelaları olsa da maalesef bu kurala pek uyulmuyor. Ancak artık bu durum değişecek gibi görünüyor. Avrupa Birliği’nde satılan her yeni otomobil, yakında zamanda akıllı hız asistanı (ISA) olarak bilinen aşırı hız önleme teknolojisine sahip olacak.

Avrupa birliği hız sınırı sistemlerine öncülük ediyor

Yürürlüğe gire AB yönetmeliği, Avrupa pazarında sunulan tüm yeni otomobil modellerinin bir ISA sistemi içermesi gerektiğini belirtiyor. Bu yönetmelik markaların hâlihazırda satışta olan modellerini kapsamıyor. Ancak Temmuz 2024‘ten itibaren AB’de satılan her yeni otomobilde yerleşik bir aşırı hız önleme sistemi zorunlu olacak.

ISA sistemleri otomobillerde hız sınırını belirlemek adına kamera ve GPS verilerinden yararlanıyor. Bu cihazlar ile hız sınırı verilerini tespit edebilen sistem, bu sayede araçların gitmesi gereken sürati belirleyebiliyor. ISA’nın kapsamı ise sürücülerin belirlediği yönde değişebiliyor.

Buna göre bu sistemler sürücüsünü hız sınırı konusunda sesli bir şekilde uyarabiliyor. Bunun yanı sıra ISA hız sabitleme ile birlikte çalışarak aracın süratini belirleyebiliyor. Ayrıca verilen izne göre yüksek hızlarda motora giden gücü azaltarak otomobilin hız sınırı limitlerine dönmesini sağlayabiliyor.

Avrupa Komisyonu konu hakkında yaptığı basın açıklamasında ise şu ifadelere yer veriyor:

ISA’nın piyasaya sürülmesi, karayolu güvenliği için ileriye doğru atılmış büyük bir adımdır ve karayolu trafik yaralanmalarını ve ölümlerini önemli ölçüde azaltma potansiyeline sahip. Otomobil üreticiler artık herkes için daha güvenli yollar yaratmak için potansiyel ISA sistemlerini en üst düzeye çıkarabilirler.

Avrupa’daki birçok sürücü hâlihazırda ISA donanımlı araçlar kullanıyor. ISA sistemlerinin zorunlu hale gelmesi ile birlikte kazaların yüzde 26 ila 50 arasında daha az ölümle sonuçlanabileceği belirtiliyor. ISA sistemlerinin ise yüzde 100 verimli çalıştığını söyleyemeyiz. Sistemler bazı durumlarda hız sınırını çok daha düşük ya da yüksek olarak belirleyebiliyor. Ancak bu sistemlerin zorunlu tutulması ile birlikte çok daha tutarlı hâle gelecektir.

İlerleyen dönemde bu hız limiti sistemleri diğer pazarlarda da kullanılmaya başlayabilir. Peki siz akıllı hız asistanı sistemleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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