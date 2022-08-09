Tüm zamanların en hasılat yapan korku filmleri

25. Vampirle Görüşme (1994)

105,3 milyon dolar

Anna Rice'ın aynı isimdeki 1976 tarihli romanından sinemaya uyarlanan filmde başrolleri Tom Cruise, Brad Pitt, Kirsten Dunst ve Antonio Banderas paylaşıyor.

24. Paranormal Activity (2009)

107,9 milyon dolar

Filmde, genç bir çift evlerinde garip bir gücün varlığından şüphelenmeye başlar ve evlerini kamera sistemiyle donatır.

23. Scary Movie 3 (2003)

110 milyon dolar

'Korkunç Bir Film' serisinin üçüncü yapımı, 'Halka' ve 'İşaretler' gibi kült korku filmlerini tiye alıyor.

22. Garez (2004)

110,4 milyon dolar

Takashi Shimizu'nun yönettiği Garez, Japonya sinemasından Hollywood sinemasına uyarlanan 'Halka'nın başarısını devam ettirdi.

21. Ghostbusters II (1989)

112,5 milyon dolar

Orijinal Hayalet Avcıları'nın devam filmi, aynı yönetmen, aynı senaristler ve aynı oyuncularla macera dolu yeni bir hayalet avını konu alıyor.

20. Köy (2004)

114,2 milyon dolar

M. Night Shyamalan'ın yönetmenliğini yaptığı film, uzak bir köyde ortaya çıkan yaratıkların köy halkına musallat olmasını işliyor.

19. The Nun (2018)

117,5 milyon dolar

Ülkemizde 'Dehşetin Yüzü' adıyla izleyiciyle buluşan film, Korku Seansı serisinin beşinci filmdir.

18. Van Helsing (2004)

120,2 milyon dolar

Bram Stoker tarafından yaratılan ünlü vampir avcısı Van Helsing'i ve maceralarını konu alan filmin başrollerinde Hugh Jackman ve Kate Beckinsale yer alıyor.

17. Zindan Adası (2010)

128 milyon dolar

Martin Scorsese'nin yönettiği ve başrolünde Leonardo DiCaprio'nun yer aldığı film, şaşırtıcı sonuyla izleyicilerin sevdiği yapımlardan.

16. Ghostbusters (2016)

128,4 milyon dolar

Orijinal Hayalet Avcıları'nın yeniden çekilen versiyonu Paul Feig tarafından yönetildi ve komedi ve korku türlerini harmanlıyor.

15. Halka (2002)

129,1 milyon dolar

Başrollerinde Naomi Watts ve Martin Henderson'ın oynadığı Halka filmi, bir video kaseti izleyenlerin 7 gün içerisinde nedeni bilinmeyen bir sebepten ölmesini konu alıyor.

14. Korku Seansı (2013)

137,4 milyon dolar

Ed ve Lorraine Warren adındaki çiftin Peron ailesinden bir telefon almasıyla başlayan hikaye, karanlık bir varlık tarafından kuşatılan ailenin korku dolu anlarını konu ediniyor.

13. The Blair Witch Project (1999)

140,5 milyon dolar

Psikolojik korku türündeki 'Blair Cadısı', yerel bir efsaneye dair belgesel çekmek için üç sinema öğrencisinin gezintiye çıkmasını işliyor.

12. The Meg (2018)

145., 4 milyon dolar

'Derinlerdeki Dehşet' soyunun çoktan tükenmiş olduğu düşünülen büyük bir yaratığı durdurmaya çalışan Jonas Taylor'ın hikayesini anlatıyor.

11. Gremlins (1984)

153,1 milyon dolar

Joe Dante tarafından yönetilen Amerikan korku-komedi filmi, mucit Randall Peltzer'in oğluna doğum günü için bir yaratık almasıyla başlayan hikayesini konu alıyor.

10. What Lies Beneath (2000)

155,4 milyon dolar

Robert Zemeckis'in yönettiği 'Gizli Gerçek' filminde başrol oyuncuları Harrison Ford ve Michelle Pfeiffer, geçmişleri ile ilgili sırları açığa çıkaran bir çifti canlandırıyor.

9. Scary Movie (2000)

159 milyon dolar

Tam olarak korku filmi kategorisine girmeyen film, kült korku filmlerindeki popüler konuları bir araya getirerek korku ve komediyi harmanlıyor.

8. Halloween (2018)

159,3 milyon dolar

Jamie Lee Curtis'in başrolünde yer aldığı film, aynı adı taşıyan Cadılar Bayramı serisinin 11. filmi.

7. Get Out (2017)

Jordan Peele'in korku türündeki ilk yönetmenlik deneyimi olan 'Kapan' orijinal konusuyla eleştirmenlerden ve izleyicilerden tam not aldı.

6. It: Chapter Two (2019)

195,7 milyon dolar

2017 yapımı 'O'nun devam filmi, ilk filmdeki çocuklarının yetişkin hallerinin başına gelenleri konu alıyor.

5. The Exorcist (1973)

232,9 milyon dolar

Linda Blair'in başrolünde yer aldığı 'Şeytan' filmi, şeytan çıkarma ritüelini konu alan hikayesiyle tüm dünyada eleştiri toplamıştı.

4. Ghostbusters (1984)

242,2 milyon dolar

Ülkemizde 'Hayalet Avcıları' adıyla vizyona giren film, üç arkadaşın hayaletleri avlamasını konu alıyor.

3. Jaws (1975)

260 milyon dolar

Steven Spielberg’ün yönetmen koltuğunda oturduğu film, köpekbalıklarının korku saldığı film türünün başlangıcını temsil ediyor.

2. Altıncı His (1999)

293,5 milyon dolar

Hint asıllı yönetmen M. Night Shyamalan'ın yazıp yönettiği ve Bruce Willis'in başrolünde yer aldığı yapım, hayaletlerin dünyasına dair çarpıcı bir hikaye sunuyor.

1. O (2017)

327, 5 milyon dolar

Stephen King’in aynı adlı romanından uyarlanan film, Pennywise adlı palyaçonun küçük bir kasabaki çocukları rahatsız etmesini konu alıyor.