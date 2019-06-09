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Tuna Nehri'nde batan yolcu gemisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye çıktı

09 Haziran 2019 Pazar 13:27
Tuna Nehri'nde batan yolcu gemisinde hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye çıktı
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Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Tuna Nehri'nde meydana gelen gemi kazasında ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi.

Macaristan Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Tuna Nehri'nde batan gemiyle ilgili yürütülen çalışmalar sonucunda 3 kişinin daha cesedinin sudan çıkarıldığı bildirildi.

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Buna göre, kazada ölenlerin sayısı 20 oldu.

Açıklamada ayrıca 7'si Güney Koreli 1'i Macar 8 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Tuna Nehri'nde 29 Mayıs'ta meydana gelen kazada, 33'ü Güney Koreli turist 35 kişinin bulunduğu turist gemisi bir başka gemiyle çarpışarak batmıştı.

Kazada 7 kişi yaralı kurtarılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Tuna NehriYolcu GemisiHaberMacaristanBudapeşte
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