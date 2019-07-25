Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi vefat etti

Tunus Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi (93), başkent Tunus'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, gece ağırlaşarak hastaneye kaldırılan Sibsi'nin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Sibsi, son bir ay içinde kötü giden sağlığı nedeniyle üç kez hastaneye kaldırılmıştı.

Sibsi, 1926 yılında başkent Tunus'un varlıklı ailelerinin yaşadığı Sidi Busaid kasabasında dünyaya geldi.

Ülkesinin Fransız sömürgesi olduğu dönemde aktif siyasete katılan genç Sibsi, Tunus'taki bağımsızlık hareketi içerisinde yer aldı.

Sibsi, Fransa'da hukuk eğitimi aldıktan sonra 1952 yılında Tunus Barosu'na katılarak avukatlığa başladı.

Tunus'un bağımsızlık lideri Habib Burgiba'nın danışmanlığını da yapan Sibsi, 1956 yılında ülkesinin Fransa'dan bağımsızlığını kazanmasının ardından, İçişleri Bakanlığı (1965-1969), Savunma Bakanlığı (1969-70) ve Paris Büyükelçiliği gibi bir çok üst düzey görevde bulundu.

Burgiba ile yaşadığı fikir ayrılığının ardından bir süre aktif siyasi hayattan çekilen Sibsi, 1981-1986 yıllarında hükümete geri dönerek Dışişleri Bakanlığı görevini yürüttü.

Dışişleri Bakanlığı döneminde, İsrail hava kuvvetlerinin, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün Tunus'ta bulunan kamplarına düzenlediği hava saldırıları tartışmaya yol açmıştı.

Tunus'ta Zeynel Abidin bin Ali'nin başa gelmesinin ardından yeni yönetime katılan Sibsi, Almanya Büyükelçiliği'nin yanı sıra 1990-1991 yıllarında Meclis Başkanlığı görevini yürüttü.

GEÇİŞ YÖNETİMİNDEN CUMHURBAŞKANLIĞINA

"Arap Baharı" isimli sürecin doğum yeri Tunus'ta 2011 yılında yaşanan devrimin ardından Sibsi, 27 Şubat - 24 Aralık 2011 tarihlerinde geçici başbakanlık görevini yürüterek, görevi ülkenin devrimden sonra seçimlerle iş başına gelen aktörlerine devretti.

Sibsi, Tunus'ta devrim sonrasında yeşeren siyasi ortamda Nida Tunus Partisi'ni kurarak 2014 yılındaki cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığını koydu.

Tunus'un eski dönemindeki isimleri ve merkez cumhuriyetçi soldaki isimleri partisi çatısında bir araya getiren Sibsi, Nida Tunus Parti'siyle parlamento seçimlerini birinci tamamlayarak 217 sandalyeli mecliste 86 milletvekili kazanarak birinci oldu.

Sibsi de benzer şekilde, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunda Tunus'un devrim sonrasındaki halkoyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı ünvanını elde etti.

SİBSİ SONRASI PARTİSİ DAĞILDI

Sibsi'nin Kartaca'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayına taşınmasının ardından Tunus'un 2015-2016 döneminde DEAŞ terör örgütünün saldırıları ülkeyi sarstı.

Nida Tunus'un liderliğindeki koalisyon hükümeti parlamentonun güven oyunu çekmesiyle devrildi. Cumhurbaşkanı Sibsi'nin kurucusu olduğu Nida Tunus Partisi de blok halindeki istifaların ardından güç kaybetmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Baci Kaid es-Sibsi'nin davetiyle Kartaca Sarayı'nda 8 ayrı siyasi parti, sendika ve iş dünyasından temsilciler Kartaca Anlaşması'nı 2016 temmuz ayında imzalayarak Başbakan Yusuf Şahid, ulusal uzlaşı koalisyonu hükümetinin kurulmasını sağladı.