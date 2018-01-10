Tunus'ta hayat pahalılığı protestoları: 206 gözaltı!

Tunus İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde gerçekleşen hayat pahalılığı protestolarının ikinci gününde yağma ve hırsızlık olayları suçlamasıyla 206 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Tunus İçişleri Bakanlığı, hayat pahalılığına tepki amacıyla başlayan "güvenlik güçlerine ait araçların ateşe verildiği, yolların kapatıldığı ve yağmanın gerçekleştiği" dünkü olaylara ilişkin bilançosunu açıkladı.

Bakanlık sözcüsü Halife eş-Şibani, yaptığı yazılı açıklamada, hırsızlık ve yağmalama olaylarına karışan 206 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Şibani, ülke genelinde 49 güvenlik gücünün yaralandığı ve 45 kamu aracının da hasar gördüğünü kaydetti.

Öte yandan Cezayir sınırı yakınlarındaki Kasrin vilayetinde göstericilerin, Tunus güvenlik birimi Ulusal Muhafızlar binasına saldırdığı, bir rütbeli görevliyi, sekiz eri yaraladıklarını ve buradaki güvenlik kamerasını kırdıkları aktarıldı.

Tunus polisi, dün gece ülkenin bazı bölgelerinde hayat pahalılığını protesto eden göstericilere sert müdahalede bulunmuştu. Ülkenin farklı noktalarında yol kapatma, lastik yakma ve yağmalama olayları yaşanmıştı.

Tunus İçişleri Bakanlığı, önceki gün de protestolar sırasında kamu malına zarar veren 44 kişiyi gözaltına almıştı.

ARAP BAHARI'NIN EKONOMİK HAYAL KIRIKLIĞI

Arap Baharı olarak adlandırılan sürecin "doğum yeri" Tunus, diğer Arap ülkelerinin aksine bu süreçten birçok demokratik kazanımla çıkmayı başardı. Arap Baharı'ndan 7 yıl sonra ise Tunus, ekonomik hayal kırıklıklarıyla mücadele ediyor ve artan hayat pahalılığıyla bağlantılı toplumsal yeni bir tepki dalgasına sahne oluyor.

Muhalefetteki partilerin 2018'deki artan fiyatlar karşısında yaptığı protesto çağrılarına, iktidardaki ulusal uzlaşı koalisyonundan, sokaklarda siyasi hesaplaşmanın ülkeyi "kaosa" ve tehlikeli bir noktaya sürükleyeceği uyarısı gelmişti.

Yılbaşında hükümetin kemer sıkma tedbirleri kapsamında gelen zamların ardından, ülke genelindeki vilayetlerde 18 farklı noktada protestolar düzenlenmişti.

GÖSTERİLERDE BİR KİŞİ ÖLDÜ

Başkent merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Menuba kentinin Tabarba Mahallesi'nde, önceki gün güvenlik güçlerinin hayat pahalılığını protesto eden göstericilere müdahalesinde bir kişi hayatını kaybetmişti.

Tunus'ta ekonomik kalkınmadan dışlandığını düşünen güney ve iç bölgelerin yanı sıra sosyoekonomik olarak daha iyi durumda bulunan sahil kentlerinde de protestolar düzenlenmesi dikkati çekmişti.