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Tunus'ta hayat pahalılığı protestoları

Başbakan Şahid: "İnsanlar durumun olağandışı olduğunu ve ülkelerinin zorluk içinde bulunduğunu anlamalı. 2018 Tunuslular için son zor yıl olacak"

09 Ocak 2018 Salı 18:33
Tunus'ta hayat pahalılığı protestoları
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 Tunus Başbakanı Yusuf Şahid, hayat pahalılığı sebebiyle düzenlenen protestolara ilişkin barışçıl talepleri dinlemeye hazır olduklarını belirtti.
      
Ülkenin güneyindeki Tatavin vilayetine bağlı bir beldeyi ziyaretinde basın mensuplarına açıklama yapan Şahid, dün gece bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan protestolara ilişkin, barışçıl talepleri dinlemeye hazır olduklarını ancak insanların "ülkenin zorluk içinde olduğunu anlaması gerektiğini" söyledi.        

Başbakan Şahid, şunları kaydetti:      

"Dün akşam protesto edenleri görmedik bilakis kırıp döken, Tunuslulara ve demokrasisine saldıranları gördük. Demokraside gece protestosu diye bir şey yoktur. Zarar verenlere karşı kanunu uygulamak zorundayız."       

Tunusluların ülkenin ekonomik sıkıntı içinde olduğunu anlaması gerektiğini vurgulayan Şahid, "İnsanlar durumun olağandışı olduğunu ve ülkelerinin zorluk içinde bulunduğunu anlamalı. 2018 Tunuslular için son zor yıl olacak." ifadelerini kullandı.       

ARAP BAHARI'NIN EKONOMİK HAYAL KIRIKLIĞI       

Arap Baharı olarak adlandırılan sürecin doğum yeri Tunus, diğer Arap ülkelerinin aksine bu süreçten birçok demokratik kazanımla çıkmayı başardı. Arap Baharı'ndan yedi yıl sonra ise Tunus, ekonomik hayal kırıklıklarıyla mücadele ediyor ve artan hayat pahalılığıyla bağlantılı toplumsal yeni bir tepki dalgasına sahne oluyor.       

Muhalefetteki partilerin 2018'deki artan fiyatlar karşısında yaptığı protesto çağrılarına, iktidardaki ulusal uzlaşı koalisyonundan, sokaklarda siyasi hesaplaşmanın ülkeyi "kaosa" ve tehlikeli bir noktaya sürükleyeceği uyarısı geldi.       

Yılbaşında hükümetin kemer sıkma tedbirleri kapsamında gelen zamların ardından, dün akşam saatlerinde ülke genelindeki vilayetlerde 18 farklı noktada protestolar düzenlendi.      
      
GÖSTERİLERDE BİR KİŞİ ÖLDÜ      

Başkent merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Menuba kentinin Tabarba Mahallesi'nde, güvenlik güçlerinin hayat pahalılığını protesto eden göstericilere müdahalesinde bir kişi hayatını kaybetti.       

Tunus'ta ekonomik kalkınmadan dışlandığını düşünen güney ve iç bölgelerin yanı sıra, sosyoekonomik olarak daha iyi durumda bulunan sahil kentlerinde de protestolar düzenlenmesi dikkati çekti.       

İçişleri Bakanlığı dünkü gösterilerde 44 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.       

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