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Tunus'ta hayat pahalılığı protestoları sürüyor

Tunus'ta halk, devletin kemer sıkma tedbirlerini arttırmak için geçen aralık ayında kabul ettiği bütçeden kaynaklanan hayat pahalılığını protesto etmeye devam ediyor.

13 Ocak 2018 Cumartesi 13:38
Tunus'ta hayat pahalılığı protestoları sürüyor
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Tunus'ta halk, devletin kemer sıkma tedbirlerini arttırmak için geçen aralık ayında kabul ettiği bütçeden kaynaklanan hayat pahalılığını protesto etmeye devam ediyor.

Başkentin merkezindeki sembolik Habib Burgiba Caddesi'nde toplanan "Ne Bekliyorsun?" hareketine mensup kişilerin de katıldığı yüzün üzerinde gösterici Tunus valilik binasına doğru yürümeye çalıştı. Valiliğe çıkan cadde güvenlik güçleri tarafından yaya ve araç trafiğine kapatıldı.

Ellerinde, hükümeti uyardıklarını anlatmak için sarı kart taşıyan göstericiler, "Halk bütçeyi kabul etmiyor" şeklinde slogan attı. Göstericilerle güvenlik güçleri arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Grup daha sonra valilik önüne çıkan caddeden ayrılarak Habib Burgiba Caddesi'ndeki Ulusal Tiyatro binası önüne geldi. Burada toplanan göstericiler 2018 yılı bütçe kanunu aleyhinde slogan atarak, "Ey açlık hükümeti, kızmak yok", "Ey ezilen halk, işte açlık, işte fakirlik" yazılı pankartlar taşıdı.

"Ne Bekliyorsun?" hareketi tarafından burada yapılan açıklamada, devrimin 7'nci yıl dönümü olan 14 Ocak tarihinde halkın sokaklara çıkması ve zamlara yol açan yeni bütçe yasasının protesto edilmesi istendi.

"Ne Bekliyorsun" hareketi Sözcüsü Nevres Duzi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerinin 2018 yılı bütçe kanununun geri çekilmesi olduğunu dile getirdi.

Gösterilerdeki şiddet olaylarını, "insanların gösteri yapmalarını engellemek adına hükümetin sistematik bir kampanyası" olduğunu savunan Duzi, aynı şekilde, bu gösterilerin olabildiğince barışçıl şekilde yapılması gerektiğini vurguladıklarını aktardı.

Duzi, gösterilerin nasıl devam edeceği yönünde şunları söyledi:

"Yedi yıl önce, bu devrim 'iş, özgürlük ve onur' talep etmişti. Bin Ali rejimi buna cevap vermediğinde, insanlar 'bize yetecek kadar ekmeği ve suyu alıyoruz ancak Bin Ali gitmeli' dediler. Şimdi ise, bizler siyasi olarak utangaç değiliz ve bu mali yasanın durdurulmasını istiyoruz. Tunusluların buna inandığını düşünüyoruz.”

Bununla birlikte, Tunus'un güneyindeki sahil kenti Susa, Kayrevan, güney doğusundaki Sfakes gibi vilayetlerin merkezinde, toplanan yaklaşık yüzer kişilik gruplar yeni bütçe yasasıyla gelen hayat pahalılığını protesto etti.

Tunus'ta yeni bütçe yasasının hayatı giderek zorlaştıracağını savunan "Ne Bekliyorsun?" hareketinin, sosyal medya üzerinden 3 Ocak tarihinde yeni bütçe yasasının geri çekilmesi amacıyla kurulduğu belirtildi.

Tunus'ta, Arap Baharı devriminin yıl dönümü 14 Ocak tarihinde, bütçe kanununun yol açtığı hayat pahalılığına karşı çok sayıda kitlesel gösteri olması bekleniyor.

YAHUDİ MABEDİNE SALDIRI GİRİŞİMİNDE 2 GÖZALTI

Başkent Tunus'a 575 kilometre uzaklıkta, ülkenin güney doğusundaki Yahudi azınlığın yaşadığı Cerba Adasındaki, salı akşamı Yahudi mabedini yakma girişimine ilişkin iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Cerba Adası'ndaki güvenlik kaynakları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salı gecesi adadaki bir Yahudi mabedine molotofkokteyli ile düzenlenen saldırıya ilişkin iki kişinin gözaltına alındığını, olayla ilişkili iki farklı kişiden daha şüphelenildiği bilgisini paylaştı.

GAFSA VİLAYETİNDE HALKÇI CEPHE PROTESTOSU

Öte yandan, dün akşam saatlerinde fosfat madeni zengini Gafsa vilayetinde Halkçı Cephe mensubu üç kişinin gözaltına alınmasına ilişkin protesto gösterisi düzenlendi.

Halkçı Cephe Gafsa Milletvekili Ammar Amrusiye, kent merkezinde toplanan onlarca kişilik grup önünde yaptığı konuşmasında, Başbakan Yusuf Şahid ve hükümetinin, protestolarla ilgili Halkçı Cephe'yi suçlayarak hedef gösterdiği suçlamasında bulundu.
Amrusiye, Halkçı Cephe ve destekçilerini benzer şekilde devrimin yıl dönümü pazar gününde sokaklara inerek 2018 yılı bütçe kanununu protesto etmeye çağırdı.

Tunus genelinde perşembe akşamı diğer günlere oranla soğuk hava ve yağmurun da etkisiyle daha sakin geçti. İçişleri bakanlığı, protestolarda, şiddet, yağma, yol kapatma, kamu ve özel mülke zarar verdiği şüphesiyle gözaltına alınanların 773'e yükseldiği ve bu kişilerin yarıdan fazlasının 20 ila 30 yaşında olduğu belirtildi.

YILBAŞINDA GELEN ZAMLAR

Tunus'ta hükümet, Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) talepleri çerçevesinde cari açığı azaltmak amacıyla 2018 yılı bütçe yasasıyla çok sayıda kemer sıkma önlemi aldı. Yılbaşında yeni bütçe yasasının hayata geçmesinin ardından yüzde 18'lik Katma Değer Vergisi (KDV) yüzde 1 artırıldı. Bunun yanı sıra sosyal güvenlik kesintilerinde çalışandan ve işverenden alınan vergilere de yüzde 1 zam yapıldı.

Hükümet özellikle lüks tüketim malları ile Tunuslu üreticileri korumak için ithalatın birçok kalemine de ek vergiler uygulamaya başladı. Tüm bu vergiler, piyasalarda akaryakıttan gıdaya, konuttan hizmetlere birçok kalemde zamlara yol açtı.
Pazartesi başlayan gösteriler, bir kişinin hayatını kaybetmesiyle giderek ivme kazanmıştı. Üç gün boyunca Tunus geneline ve başkentin bazı mahallelerine kadar yayılan gösterilerin bazılarında yağma, yol kapatma, yakma, kamu ve özel mülke zarar verme gibi şiddet olayları yaşanmıştı. Buna karşın, güvenlik güçlerinin protestoculara göz yaşartıcı gazla müdahaleleri görülmüştü.

Tunus Savunma Bakanlığ'ının ülkedeki protestolar nedeniyle kritik devlet binalarını korumak üzere 2 binden fazla asker görevlendirdiği bildirilmişti.
Tunus'ta ulusal uzlaşı hükümeti Başbakanı Yusuf Şahid, gösterilere desteğini açıklayan parlamentoda 15 vekile sahip sol partilerin çatı oluşumu Halkçı Cephe'yi "gösterileri kışkırtmakla" suçlamıştı.
Halkçı Cephe sözcüsü Hama Hamami ise sistematik şiddet olaylarının hükümetin işine yaradığını savunarak, başbakana yüklenmişti.

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