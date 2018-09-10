Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93222
ALTIN
247.530
DOLAR
6.4354
STERLİN
8.3328
EURO
7.4520
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket Edin
Depresyondan Korunmak İçin Düzenli Hareket...
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Bu Öneriler İle Yaşlanmayı Durdurun!
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü haber
Google'dan akıllı saat bekleyenlere kötü...
Uzmanlar uyarıyor: "Sağlığınız için balık tüketin!"
Uzmanlar uyarıyor:
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı
Ferrari 488 Pista Spider tanıtıldı

Türk aileye Selanik’te saldırı

10 Eylül 2018 Pazartesi 11:03
Türk aileye Selanik’te saldırı

Hafta sonu tatili için İstanbul’dan Selanik’e gelen Özören ailesi, fanatik Yunanların saldırısına uğradı. Mehmet Özören, eşi, oğlu ve kızı linç edilmekten şans eseri ve sığındıkları apartmanın Yunan sakinlerinin yardımları ile kurtuldu.

Özören ailesi, karayoluyla cumartesi akşamı Selanik’e geldi ve sahilde dolaşmak için araçlarını Tsimiski Caddesi’nde bir sokağa park etti. Aile, otel bulabilmek için tekrar araçlarına dönerken, yüzleri maskeli ve ellerinde Yunan bayrakları taşıyan 15-20 kişilik fanatik bir grupla karşılaştı. Selanik’te 5 bin kişinin katıldığı ‘Makedonya Yunan’dır’ sloganlı mitinge katılan ve daha sonra şehir merkezindeki araç ve dükkânlara saldırıp polisle de çatışan gruptakilerden biri, Mehmet Özören’in eşi ve kızını başörtülü görünce “Bunlar Makedon” diye bağırdı. Fanatik grup, korku içinde kaçmaya çalışan Özören ailesini kovalamaya başladı. Özeren ailesi, kapısı açık bir apartmana sığındı ve kapıyı kapattı. Fanatik gruptakiler kapıyı kırmaya çalışırken apartmanın Yunan sakinleri Özören ailesine sahip çıktı. Apartmandaki bir daireye götürülerek can güvenlikleri sağlanan Özören ailesi Türkiye’nin Selanik Başkonsolosluğu’nu aradı. Kısa bir süre sonra Başkonsolosluk görevlileri ve sivil Yunan polisler olay yerine geldi. Özören ailesi güvenli bir şekilde uzaklaştırıldı.

Türk aileye Selanik’te saldırı

LİNÇ EDİLECEKTİK

Selanik Emniyet Müdürlüğü’ne ifade vermeden önce park halinde bıraktıkları araçlarının yanına giden Özören ailesi, arabalarını her yeri taşlanmış, arka camı kırılmış, plakası sökülüp atılmış ve siyah boya ile daire içinde haç işareti çizilmiş halde buldu. Hürriyet’e konuşan Mehmet Özören “Az kalsın linç edilecektik. Eşim ve kızım şoka girdiler. Fiili şiddet görmedik ama çok korktuk. Canımızı zor kurtardık. Bize yardımcı olan apartman sakinlerine teşekkür ederiz” dedi. Özören ailesi dün Selanik’ten ayrıldı.

banner22
Anahtar Kelimeler:
SelanikYunanistanHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İngiltere'deki sendikalardan haftada dört gün mesai çağrısı
İngiltere'deki sendikalardan haftada dört gün mesai çağrısı
'Dünyanın en eski peyniri' Hırvatistan'da bulundu
'Dünyanın en eski peyniri' Hırvatistan'da bulundu
İsveç’te aşırı sağcıların oyu arttı
İsveç’te aşırı sağcıların oyu arttı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim