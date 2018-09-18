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Türk baba park yeri kurbanı… Çocuklarının gözü önünde öldürdüler

Fransa'nın Tours şehrinde vatmanlık yapan Ali Ünlü, cumartesi günü park yeri tartışması sonrası çocuklarının gözleri önünde öldürüldü.

18 Eylül 2018 Salı 14:52
Türk baba park yeri kurbanı… Çocuklarının gözü önünde öldürdüler

Ali Ünlü (43), cumartesi günü 3 çocuğu ve eşiyle birlikte gittiği Tours şehrindeki Atlantis Alışveriş merkezinin otoparkında 2 kişinin saldırısına uğramış ve hastaneye kaldırılmıştı.

Ünlü, 2 günlük hastanedeki yaşam savaşını kaybetti. Biri 21 diğeri ise 24 yaşında olan 2 katil zanlısı gözaltına alındı.

Kızını da dövdüler

Hayatını kaybeden Ali Ünlü’nün yanı sıra, 16 yaşındaki kızı da saldırganlar tarafından kafasına vurularak darp edildi ve hastaneye kaldırıldı.

Şahısların gözaltına alındığını ve soruşturmanın devam ettiğini söylen Tours Cumhuriyet Savcısı, “Çok acıklı bir olay, sadece bir park yeri yüzünden” ifadesini kullandı.

Kardeş oldukları açıklanan zanlıların polise verdikleri ifadede “Hakaretleri kaldıramadık” dediği öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ali ÜnlüFransaCinayet
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