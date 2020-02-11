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Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekilinin cezası belirlendi

AP, Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline 4 gün parlamento faaliyetlerine katılmama cezası verdi.

11 Şubat 2020 Salı 16:32
Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekilinin cezası belirlendi
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Avrupa Parlamentosu, Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekiline 4 gün parlamento faaliyetlerine katılmama cezası verdi.

AP, Türk bayrağını yırtan Yunan milletvekili Lagos'a ödenek kesintisi ve 4 gün parlamento faaliyetlerine katılmama cezası verdi.

Brüksel'de düzenlenen AP Genel Kurulu’nun "Yunan Adalarında İnsani Durum" başlıklı oturumunda Yunanistan'ın Altın Şafak Partisi'nin eski üyesi bağımsız AP milletvekili Yannis Lagos, "Bir tarafta da Türkiye var, her istediğini yapabiliyor. Ülkemize akın akın göçmen geliyor. İşte bu Türk bayrağı, bununla ne yapılır, yırtıp atılır. Artık buna bir son vermeliyiz" diyerek kağıttan yapılmış Türk bayrağını yırtmıştı.

Anahtar Kelimeler:
Türk BayrağıHaber
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