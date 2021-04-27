Türk bayrağını yırtan Yunan vekil Lagos tutuklandı

Yunan basınının emniyet kaynaklarına dayandırdığı haberde, daha önce Türk bayrağını yırttığı için hakkında resen soruşturma başlatılan aşırı sağcı Altın Şafak Partisi üyesi Yannis Lagos'un, dokunulmazlığının kaldırılmasından kısa süre sonra Brüksel'de tutuklandı.

Belçika yasalarına göre, Lagos'un Yunanistan'a iade sürecinin, tutuklamaya itiraz edip etmeyeceğine bağlı olarak şekillenmesi bekleniyor.

Altın Şafak Partisi, Yunanistan'da mahkeme tarafından 'suç örgütü' olarak kabul edilmiş, bu örgütü yönettikleri gerekçesiyle Lagos'un da aralarında bulunduğu bazı parti üyeleri hapis cezalarına çarptırılmıştı.



