Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri devam ediyor
Defalarca mahkemeye çıktı, ihraç işlemleri...
1 kişi daha aranıyor
1 kişi daha aranıyor
Kadına şiddet bitmiyor ; “Burada ne işin var, defol”
Kadına şiddet bitmiyor ; “Burada...
18 yaşındaki oğlu kollarını kesmeye başladı
18 yaşındaki oğlu kollarını kesmeye...
Beni aldatıyorsun deyip tokat attı
Beni aldatıyorsun deyip tokat attı

Türk bayrağını yırtıp üzerine bastığı iddia edilen İranlı kadın, gözaltına alındı

banner102

11 Temmuz 2021 Pazar 22:29
55 Okunma
Türk bayrağını yırtıp üzerine bastığı iddia edilen İranlı kadın, gözaltına alındı

Büyükçekmece'de İranlı, Zohreh Momeni isimli kadın Türk bayrağını yırtıp üzerine bastığı iddiasıyla gözaltına alındı. Çevredekilerin tepki gösterdiği kadının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Olay, bugün saat 17.00 sıralarında Büyükçekmece Sahil Kordonboyu'nda meydana geldi.

İddiaya göre; İran Uyruklu Zohreh Momeni, restoranın yanında bulunan Türk bayrağını indirdikten sonra yırtıp, üzerine bastı. Kadın bu hareketini gören çevredekiler kadına tepki gösterdi. Bildirilmesi üzerine gelen polis ekipleri, öfkeli kalabalığı uzaklaştırarak, kadını gözaltına aldı.

İşlemleri süren kadının yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi. (DHA)

Son Güncelleme: 11.07.2021 23:44
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kanada'daki orman yangınları kontrol altına alınamıyor
Kanada'daki orman yangınları kontrol altına alınamıyor
Dev final öncesi skandal görüntüler!
Dev final öncesi skandal görüntüler!
KKTC'yi 5 ülke tanıyacak iddiasından sonra Pakistan'dan dikkat çeken paylaşım geldi
KKTC'yi 5 ülke tanıyacak iddiasından sonra Pakistan'dan dikkat çeken paylaşım geldi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim