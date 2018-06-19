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Türk diplomatların katiline izin!

Kufodinas, üçüncü kez adli kontrol şartıyla 48 saatlik izinini kullanmak üzere Koridallos Cezaevi'nden çıktı.

19 Haziran 2018 Salı 12:20
Türk diplomatların katiline izin!

Yunanistan'da aralarında Türk diplomatların da bulunduğu çok sayıda kişiyi katleden 17 Kasım terör örgütü üyesi Dimitris Kufodinas’a tutuklu bulunduğu cezaevinden çıkması için bir kez daha 48 saatlik izin verildi.

Kufodinas, üçüncü kez adli kontrol şartıyla 48 saatlik izinini kullanmak üzere Koridallos Cezaevi'nden çıktı.

Terör örgütü üyesini cezaevi önünde aralarında aile üyelerinin bulunduğu bir grup karşıladı.  

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Kufodinas, son izin talebinin kabul görmemesi üzerine açlık grevine gitmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. 

Terör suçlarından 16 kez müebbet hapis cezasına mahkum edilen ve 2002'den bu yana Koridallos Cezaevi'nde tutulan “Lukas” kod adlı Kufodinas’a, daha önce de iki kez cezaevi kurulunca izin verilmişti.
Kufodinas’ın cezaevinden çıkmasına izin verilmesi, başta Türkiye olmak üzere ABD ve İngiltere’nin tepkilerine neden olmuştu.

Yunanistan’da yasalar, cezaevinde 8 yıl kalan mahkumlara izin hakkı tanıyor. Cezaevi kurulunca onaylanan izinlerde, mahkumun işlediği suçlar değil, cezaevindeki tutumu göz önüne alınıyor.

17 Kasım terör örgütü, 1991-1994 yıllarında Türkiye'nin Atina Büyükelçiliğinde görevli diplomatlar Çetin Görgü ve Ömer Sipahioğlu'nu öldürmüş, Büyükelçilik Müsteşarı Deniz Bölükbaşı, İdari Ataşe Nilgün Keçeci ve şoför Adil Yıldırım'ı yaralamıştı.

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