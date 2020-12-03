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Türk doktorların başarısı, ABD basınında yer almaya devam ediyor

Koronavirüs aşısını bulan Türk çift, ABD medyasında yer almaya devam ediyor. ABD'nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal ve New York Times, Şahin-Türeci çiftinin başarılarını sütünlarına taşıdı.

03 Aralık 2020 Perşembe 11:49
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Türk doktorların başarısı, ABD basınında yer almaya devam ediyor

Geliştirdikleri koronavirüs aşısıyla adlarını duyuran Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci, ABD basınında isimlerinden söz ettirmeye devam ediyor.

Wall Street Journal gazetesi, Şahin ile Türeci'nin başarısını sütunlarına taşıdı.

"30 yıllık emek"

Batı'da ilk koronavirüs aşısının, iki Türk bilim insanı tarafından bulunduğu vurgulanan makalede, "Bu aşı, çok hızlı geliştirilen bir ilaç ama 30 yıl süren bir çalışmanın emeği" denildi.

Aşı için 13 milyar dolardan fazla gelir tahmini

Makalede, Şahin'in Çin'de ortaya çıkan salgının dünyaya yayılacağını öngördüğü, bütün izinlerini iptal ederek ve haftanın 7 günü aşı formülleri üzerinde çalıştığı ifade edildi.

Aşının 13 milyar dolardan fazla gelir getireceği tahminine yer verilen makalede,
Şahin’in aşıdan elde edilecek geliri kanser tedavisi araştırmalarına yatıracağı bilgisi paylaşıldı.

New York Times: Bu başarı göçmen toplumu olumlu etkileyecektir

New York Times da, "Türk-Alman çifti, bizi virüsten koruyabilir. Almanya, niye rahat değil?" başlıklı bir makale yayımladı.

Makalede, Şahin-Türeci çiftinin hikayesinin son 10 yılda Almanya’da yükselen göçmen karşıtlığına meydan okuyacak nitelikte olduğu vurgulandı.

"Eğer göçmen karşıtı duyguları ortadan kaldırabilecek bir şey varsa, bunu kesinlikle dünyayı ölümcül bir virüsten kurtaran bu çift yapardı." 

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