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Türk hackerlar Yunan bakanlığının sitesini hackledi

Türkiye ile Yunanistan arasında Ege ve Doğu Akdeniz'de gerginlik yaşanırken, Türk hackerler Yunan bakanlıklarının resmi web sayfalarını bir bir ele geçiriyor.

03 Eylül 2020 Perşembe 11:59
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Türk hackerlar Yunan bakanlığının sitesini hackledi

Yunanistan Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığının web sayfası Türk hacker grubu Ayyıldız Tim tarafından hacklendi.

Bakanlığın sayfasına girenler, Ayyıldız Tim tarafından hacklendiği yönündeki ifadeler ve "Çırpınırdı Karadeniz" marşı ile karşılaştı.

Anahtar Kelimeler:
Türk Hackerlar
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