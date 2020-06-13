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Türk hacker’lar Yunanistan’ı ikinci kez hackledi

Ayasofya ve Doğu Akdeniz tartışmaları sonrası yeniden gerilen Türk-Yunan ilişkileri ve Yunanistan'ın savaş tehditlerinin ardından Türk hackerlar bu kez de Yunanistan’ın Güney Ege Bölge Başkanlığı resmi internet sayfasını hackledi. Türk hackerların saldırısı Yunan medyasında geniş yankı uyandırdı.

13 Haziran 2020 Cumartesi 08:27
2101 Okunma
Türk hacker’lar Yunanistan’ı ikinci kez hackledi

Türk hackerlar Yunanistan’ın Güney Ege Bölge Başkanlığı resmi internet sayfasını hacklediğini duyurdu. Hackerlar Güney Ege Bölge Başkanlığı resmi sitesinin ana sayfasına “ Bir gece ansızın gelebiliriz. Sınırlarımız kırmızı çizgimizdir. Buradan haddini aşanları ikaz ediyoruz” notunu bıraktı. Öte yandan, RootAyyıldız adlı Türk hacker topluluğu, da önceki gün Yunanistan İçişleri Bakanlığı resmi internet sitesi ve e-devlet portalını hack'lediğini açıkladı. Hacker'lar "Türkiye'ye laf uzatırken bir kez daha düşünün" ifadelerini kullanmıştı.

ATİNA İLE İLİŞKİLER GERİLDİ

İstanbul Fethi'nin yıl dönümünde Ayasofya'da Fetih Suresi'nin okunması Yunanistan'ı rahatsız etmişti. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmalarından da rahatsız olan Yunanistan'dan "Türkiye ile savaşa hazırız" açıklaması gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise buna karşılık "Yunanistan boş durmuyor, kuru sıkı atıyor. Türkiye'ye laf atılır mı? Haddini bil! Bilmezsen Türkiye'nin yapacağı şey bellidir" ifadelerini kullanmıştı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da dün Yunan tarafından yapılan açıklamalara "O bir dil sürçmesidir. Yunanlıların Türkiye ile savaşmak isteyeceğini ben matematik olarak uygun ve doğru olmadığının altını çizmek istiyorum" diyerek cevap vermişti.

Anahtar Kelimeler:
AyasofyaDoğu AkdenizTürk Hacker
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Komedi 2020-06-13 09:04:46

Millet uzaya insan taşımacılığana başladı bizimkiler halen savaş yaw bitirdiniz bu milleti yeter icraat yapın icraat yeter Allahınızdan bulasınız...

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Misafir Avatar
yürü be 2020-06-13 09:50:27 @Komedi

hasiktir oradan be arsız gendini bilmez

Beğenmedim! (2)
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Hamdi 2020-06-13 13:26:56

Ree komedi denen komedinin önde gideni etraftaki yamyamlar rahat bıraksa evel Allah türkiye de bilir uzaya gitmesini rahat ol sen. Ayrıca o uzaya gidenlerin hangisi türkiye gibi başta terör olmak üzere dünya kadar sorunla mücadele ediyor bunlarıda düşündün mü? Zaten yedi düvelin de istediği tc nin hep önünü kesmek engellemek, ama göreceksin başaramayacaklar ve senin gibilerde marazından çatlayıp patlayacaklar...

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