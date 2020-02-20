Türk ve Yunan Savunma Bakanlığı görüşmeleri tamamlandı

Milli Savunma Bakanlığı, "Türk ve Yunan Milli Savunma Bakanlığı heyetlerinin 17 Şubat tarihinde Atina'da başlayan ve güven artırıcı önlemler ile karşılıklı işbirliğini geliştirmeyi amaçlayan görüşmeler tamamlandı." açıklamasında bulundu.