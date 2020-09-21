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Türk-Yunan heyetlerinin beşinci toplantısı yarın yapılacak

Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargahı'nda gerçekleştirilen toplantılardan beşincisi yarın yapılacak.

21 Eylül 2020 Pazartesi 15:59
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Türk-Yunan heyetlerinin beşinci toplantısı yarın yapılacak

TC Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu ve Alpaslan Kavaklıoğlu'nun da katılımıyla video konferans toplantısı gerçekleştirildi.

Libya'daki Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığından, Afganistan'daki Türk Görev Kuvveti Komutanlığına, NATO Karargâhı'ndaki Türk Askeri Temsil Heyeti Başkanlığından, KKTC'deki Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığının yanı sıra ordu komutanları, Muharip Hava Kuvveti ve Donanma komutanları devam eden faaliyetler ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi verdi.

"Teknik toplantının beşincisinin yarın yapılması planlanıyor"

Toplantıda, terörle mücadele harekatları ve koronavirüsle mücadelede alınan tedbirlerin de ele alındı.

Doğu Akdeniz'deki gelişmelere de değinen Bakan Akar, Türkiye ile Yunanistan askeri heyetleri arasında NATO Karargâhı'nda "ayrıştırma usullerinin" görüşüleceği teknik toplantının beşincisinin yarın yapılmasının planlandığını belirtti.

Bakan Akar, şunları söyledi:

"Biz tabii ki barıştan, istikrardan, müzakere ve diyalogdan yanayız, bunları destekliyoruz fakat herhangi bir oldubittiye de izin vermeyiz. Hem kendi hem de KKTC'li kardeşlerimizin hak alaka ve menfaatlerini korumakta azimli, kararlı ve muktediriz. Karşı taraf sürekli olarak 'taciz, gerilim, saldırı' gibi ifadeler kullanıyor. Ne tacizi, ne gerilimi? Bizim yaptığımız iş tamamen teknik, bilimsel, 2004'de ilan ettiğimiz kıta sahanlığı bölgemizde yaptığımız bir çalışma. Daha önce de bununla ilgili çalışmalar yapıldı orada. Yeni bir şey değil."

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