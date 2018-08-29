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Türkiye Avrupa Birliği ile ilişkileri sıcaklaştırıyor...

AB'ye katılım sürecinde, siyasi kriterler, Yargı ve Temel Haklar ile Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Fasılları kapsamında reformların en üst düzeyde takip edilebilmesi kurulan Reform Eylem Grubu bugün toplanıyor.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 11:37
Türkiye Avrupa Birliği ile ilişkileri sıcaklaştırıyor...

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk Reform Eylem Grubu (REG) Toplantısı, bugün Dışişleri Bakanlığında yapılacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 4. REG Toplantısı, bugün Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığında gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin ilk REG toplantısı olacak programa, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu katılacak.

Toplantı gündeminin ana başlıklarını, Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerin her alanda canlandırılması ve siyasi reform süreci oluşturacak.

AB’ye katılım sürecinde, siyasi kriterler, Yargı ve Temel Haklar ile Adalet, Özgürlük ve Güvenlik Fasılları kapsamında reformların en üst düzeyde takip edilebilmesi ve reformların etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla toplam 30 Reform İzleme Grubu ve sonrasında yeni ismiyle 3 Reform Eylem Grubu Toplantısı düzenlenmişti.

Siyasi reform önerilerinin hazırlanması ve uygulamaya yansıtılması aşamalarında aktif rol oynayan REG toplantılarının ilki, 8 Kasım 2014, ikincisi 20 Şubat 2015 ve üçüncüsü 11 Aralık 2015 tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

AA

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