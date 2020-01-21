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Türkiye'de hayvanlara karşı suçlara 'hayvan polisi' geliyor

AK Parti'nin, hayvan haklarını korumaya ilişkin hazırladığı yeni yasa teklifi, bu ay Meclis gündemine taşınacak.

21 Ocak 2020 Salı 14:55
Türkiye'de hayvanlara karşı suçlara 'hayvan polisi' geliyor

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla hazırlanan hayvan haklarını korumaya ilişkin yasa teklifinin ocak ayı içinde Meclis Başkanlığı'na sunulması bekleniyor.

Mevcut düzenlemede hayvan hakları, 'Kabahatler Kanunu' kapsamında korunuyor. Ancak, ağır cezai yaptırım olmadığından adli bir ceza uygulanmıyor. Yeni teklif ile hayvanlara eziyet eden, işkence uygulayan ve hayvanları öldürenlere ağır hapis cezası yaptırımı uygulanacak.

Buna göre hayvanlara karşı işlenen suçlar, Türk Ceza Kanunu'na (TCK) göre işlem görecek. Sahipli hayvana karşı işlenen suçlar sahibinin şikayetine, sahipsiz hayvanlara karşı işlenen suçlar ise Tarım ve Orman Bakanlığı’nın savcılığa yazılı başvurusuna bağlanacak. Bakanlık bu görevi bölge müdürlükleri ile il ve ilçelerdeki taşra teşkilatları aracılığıyla yerine getirecek.

İşkence anında tespit edilecek

Yeni yasal düzenlemede hayvan polisi kurulması da öngörülüyor. Hayvan polisi ile hayvanlara yapılan her türlü eziyet, işkence anında tespit edilecek. Hayvanlara eziyet edenlerin zaman kaybetmeden yakalanması ve hayvanlara karşı işlenen suçlara hızlı bir şekilde müdahale edilmesi amaçlanıyor.

Öte yandan hayvanları dövüştüren ve bunun üzerinden para kazanan kişilerin de hayvan polisleri ile anında tespit edilmesi hedefleniyor.

Sahipsiz ve sokak hayvanları için belediyelere yetki ve sorumluluk verilecek. Bunun için de bir fon oluşturulacak. Düzenli olarak belediyelere o fondan ödenek aktarılacak.

Belediyeler ayrıca bütçelerinin yüzde 1'ini hayvanlar için kullanacak. Emlak ve çevre vergisinin bir kısmının bu fona aktarılması da öngörülüyor. Belediyeler bu fonla, kısırlaştırma ve barınak sayılarını artırma gibi faaliyetlerini gerçekleştirecek.

Belediyelerin barınak, kısırlaştırma ve rehabilitasyon merkezi kurması kanunla zorunlu hale getirilecek. Personel mutlaka eğitimden geçecek. Barınaklar video kamerayla 24 saat izlenecek ve belediyenin resmi web sitesinden de isteyenler görecek.

Ağızlık önlemi

Öte yandan kat mülkiyeti çerçevesinde hayvan beslenemeyeceği hususu ortadan kaldırılacak.

Apartmanlarda beslenen evcil hayvanların rahatsızlık vermemeleri için çok havlıyorsa gece yatarken ağızlık takılacak. Hayvan dövüştürenlere, TCK’ya göre hapis cezası veya daha ağırlaştırılmış para cezası verilerek caydırılacak. Hayvanlara karşı suç işlendiği zaman gerekli kovuşturma için özel bir birim kurulacak. Bu da hayvan kolluğu bürosu olacak.

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