Türkiye'den İzlanda'ya nota hazırlığı

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri için dün İzlanda'ya giden Milli Takım'ın, havaalanında bekletilmesi ile ilgili bir açıklama yaptı.
Twitter hesabından yaptığı açıklamada Çavuşoğlu, "Milli Takımımızın İzlanda havaalanında maruz kaldığı muamele diplomatik teamüller bakımından da insani bakımdan da kabul edilemez. Gereğini yapacağımızdan milletimizin şüphesi olmasın." dedi.
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