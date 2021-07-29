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Türkiye, dünyada en fazla aşı uygulanan 8. ülke oldu

Dünya genelinde koronavirüse karşı uygulanan aşı, 4 milyar dozu geçti. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer aldı.

29 Temmuz 2021 Perşembe 14:29
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Türkiye, dünyada en fazla aşı uygulanan 8. ülke oldu

COVID-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 600 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke oldu.

Çin'i 450 milyon 710 bin ile Hindistan, 343 milyon 360 bin ile ABD, 137 milyon 880 bin ile Brezilya, 91 milyon ile Almanya, 84 milyon 300 bin ile İngiltere, 82 milyon 590 bin ile Japonya, 70 milyon 525 bin ile Türkiye, 69 milyon 690 bin ile Fransa, 67 milyon ile İtalya, 64 milyon 840 bin ile Endonezya, 63 milyon 310 bin ile Meksika, 59 milyon 220 bin ile Rusya ve 55 milyon 190 bin ile İspanya izledi.

Dünya genelinde COVID-19'a karşı uygulanan aşı, 4 milyar dozu geçti.

Türkiye, en çok aşı yapılan 8. ülke

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 70 milyon 525 bin 656 doz aşı yapıldı.

Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer aldı. Ülke genelinde 40 milyon 352 bin 511 kişiye ilk doz, 25 milyon 619 bin 301 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen COVID-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 196 milyon 780 bini aştı, 4 milyon 204 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Son Güncelleme: 29.07.2021 16:52
Anahtar Kelimeler:
Covid19KoronavirüsCoronavirüsAşılama
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