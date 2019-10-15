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Türkiye Fransa’dan lider döndü!

Fransa deplasmanından beraberlikle dönen Türkiye, Avrupa Şampiyonası H Grubu'nda liderliğini sürdürdü. İşte grubumuzdaki güncel puan durumu ve hesaplar...

15 Ekim 2019 Salı 09:06
Türkiye Fransa’dan lider döndü!

Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) H Grubu 8. maçında Türkiye, deplasmanda Fransa ile karşılaştı. Deplasmanda son dünya şampiyonu ile 1-1 berabere kalan Türkiye, gruptaki liderliğini devam ettirdi. Türkiye, Fransa karşısında aldığı bir puanla Avrupa Şampiyonası’na gitme yolunda büyük avantaj yakaladı.

Grubun diğer maçında grupta üçüncü sırada bulunan İzlanda, sahasında Andorra’yı 2-0 mağlup etti. İzlanda’nın gollerini 38’inci dakikada Arnor Sigurdsson ve 65’inci dakikada Kolbeinn Sigtorsson kaydetti. İzlanda, 73’üncü dakikada Gylfi Sigurdsson’un ayağından bir de penaltı kaçırdı.

Arnavutluk ise Moldova’yı deplasmanda rahat geçti. Rakibini 4-0 mağlup eden Arnavutluk’un gollerini 22’inci dakikada Sokol Cikalleshi, 34’üncü dakikada Keidi Bare, 40’ıncı dakikada Lorenc Trashi ve 90’ıncı dakikada Rey Manaj kaydetti.

Bu maçların ardından grupta son durum şu şekilde:

TÜRKİYE’YE BİR GALİBİYET YETECEK

Grupta 14 Kasım 2019’da İzlanda ve 17 Kasım 2019 Andorra ile oynayacak olan Türkiye’ye, Avrupa Şampiyonası’na gitmek için iki maçtan bir galibiyet alması yeterli olacak.

Türkiye’nin kalan maçlardaki ilk rakibi olan İzlanda ile berabere kalması ya da yenmesi durumunda da ilk iki sırayı garantileyecek ve Avrupa Şampiyonası’nın yolunu tutacak.

Eğer Türkiye, sahasında İzlanda’ya mağlup olursa Andorra deplasmanında alacağı galibiyet de, Milliler’i Avrupa Şampiyonası’na taşıyacak.

Türkiye’nin iki maçı da kaybetmesi durumunda İzlanda’nın son maçta Moldova karşısında puan kaybetmesini bekleyecek.

Türkiye son iki maçını kazanması durumunda ise diğer sonuçlara bakamadan grubu lider tamamlayacak. Böylece Türkiye, Avrupa Şampiyonası’na birinci torbadan seri başı olarak katılmaya hak kazanacak.

KALAN MAÇLAR

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeFransa
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