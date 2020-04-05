Türkiye ile İspanya arasında dostluk rüzgarı

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İspanya’nın iki özerk yönetiminin, Türkiye’den satın aldığı solunum cihazlarına ilişkin İspanyol basınında yer alan asılsız haberleri eleştirerek, “Sağlık Bakanlığımızın da talimatıyla 116 solunum cihazının da iznini verdik. Önümüzdeki günlerde İspanya’ya zaten gidecek. Ürünlere el koyma çok çirkin bir suçlama oldu.” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, Kovid-19 salgını konusundaki son gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bugüne kadar 94 ülkenin Türkiye’den tıbbi malzeme talebinde bulunduğunu fakat bu taleplerin tamamını karşılamanın mümkün olmadığını söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye’nin bugüne kadar 23 ülkeye farklı malzemeler gönderdiğini belirtti.

İspanya’nın Türk şirketinden aldığı solunum cihazlarına ilişkin bu ülke basınında yer alan bazı haberlerle ilgili Çavuşoğlu, şu açıklamalarda bulundu:

“İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, biraz önce canlı yayında, İspanyol televizyonuna yaptığı açıklamada, ülkenin bazı bölgelerinde Türkiye ile ilgili çıkan suçlamaları kesinlikle, güçlü şekilde reddettiklerini söyledi. Türkiye’nin bugüne kadar İspanya’ya verdiği desteği de güçlü şekilde bir kere daha vurgulayarak ülkemize teşekkür etti.”

Çavuşoğlu, malzemelerin gönderilmesindeki önemli kriterin, Sağlık Bakanlığının tespitlerine göre, Türkiye’nin ihtiyaçlarını karşılamak ve bu ihtiyaçların garanti altına alınması olduğunu kaydetti.

İspanya’dan da uzun bir listelik talep geldiğine ve bazı özel şirketlerle sözleşme imzalandığına işaret eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Esasen tabii ki bunların hepsini karşılamamız mümkün değildi ve özellikle solunum cihazlarının ihracatı da izne bağlı. Sağlık Bakanlığımızın izni olmadan yapılamaz. Bazı ürünleri Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan’ın) talimatıyla İtalya ile İspanya’ya gönderdik ama solunum cihazlarını henüz daha gönderemedik. Bundan dolayı da İspanya basınında bazı bölgelerde Türkiye’ye karşı ciddi bir karalama başladı. Bunu da düzeltecek olan İspanya hükümetidir. İspanya Dışişleri Bakanı da biraz önce yaptığı açıklamayla ve yine bu sabah yaptığı açıklamayla düzelttiler.”

“FİRMALAR, ÜÇ BEŞ KURUŞ FAZLA KAZANACAĞIZ DİYE ÜLKEMİZİ BU TUZAĞA DÜŞÜRMEMELİ”

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’deki bazı firmaların, ihracata ilişkin yapılan düzenlemeleri bildiği halde, daha fazla para kazanmak için farklı ülkelerden gelen talepleri cevapsız bırakmadığını ya da Sağlık Bakanlığına yönlendirmek yerine sözleşme imzaladığını aktardı.

Bu şirketlerin, daha sonrasında ise farklı kanallardan Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığına baskı oluşturmaya çalıştığını kaydeden Çavuşoğlu, “Bu son derece yanlıştır. Esasen bu izni almadan, firmalarımızın o ülkelerle sözleşme imzalamaması gerekir. Üç beş kuruş daha fazla kazanacağız diye bu firmaların ülkemizi bu tuzağa düşürmemesi gerekiyor.” dedi.

“DOST İSPANYA’NIN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

İspanya basınında çıkan asılsız haber nedeniyle yanlış yorumların da yapıldığına değinen Çavuşoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Sağlık Bakanlığımızın da talimatıyla 116 solunum cihazının da iznini verdik. Önümüzdeki günlerde İspanya’ya zaten gidecek. Hangi ürünü, ne zaman verebileceğimizi yine Sağlık Bakanlığımız belirliyor. Ürünlere el koyma çok çirkin bir suçlama oldu. Hükümet tarafından değil, basında çıkan haberlerden dolayı toplumun değişik kesimlerinden buna benzer suçlama ya da talepler geldi ama Dışişleri Bakanı Laya canlı yayında gerçekleri açıklamış oldu.”

İspanya ile Türkiye arasında her düzeyde ikili ilişkilerin çok iyi olduğuna da vurgu yapan Çavuşoğlu, “Tüm ülkeler sınır boyundaki hava savunma sistemi Patriot bataryalarını çekerken, İspanya halen Patriot bataryalarını Adana’da tutuyor. Bu da Türkiye’ye NATO içinde en güçlü destek veren ülke demektir.” dedi.

“TÜRKİYE’YE KARŞI ADİL OLMAYAN SUÇLAMALARI EN AÇIK VE EN GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE REDDETMEK İSTİYORUM”

Öte yandan Laya, Twitter hesabından da Türkiye’ye ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na teşekkür ederek, “Dost ve müttefik Türkiye’nin jestine teşekkür ediyoruz.” paylaşımında bulundu.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından da İspanyol mevkidaşı Laya’nın, Twitter hesabından “Dost ve müttefik Türkiye’nin jestine teşekkür ediyoruz.” paylaşımını alıntılayarak, “Dost İspanya’nın her zaman yanındayız. Bugünleri hep birlikte aşacağız.” ifadelerini kullandı.

İSPANYA’DAN KOVİD-19 İLE MÜCADELEDE “TÜRKİYE’NİN DAYANIŞMA VE JESTİNE” TEŞEKKÜR

İspanya Dışişleri Bakanı Arancha Gonzalez Laya, ülkesindeki iki özerk yönetim tarafından satın alınan solunum cihazlarının Türkiye’nin gösterdiği “dayanışma” sonucu İspanya’ya ulaştırılacağını açıkladı.

Laya, İspanyol televizyonu Cuatro’ya yaptığı açıklamada, “Dost ve ortağımız Türkiye, cömertlik göstererek solunum cihazlarının İspanya’ya gönderilmesi kararını almıştır.” dedi.

İspanya’da muhalefet partilerinin, söz konusu olaydan dolayı Türkiye’ye yönelik suçlamalarını sert dille eleştiren Laya, “Türkiye’ye karşı adil olmayan suçlamaları en açık ve en güçlü bir şekilde reddetmek istiyorum. (El koydu, çaldı) gibi doğru olmayan suçlamalar yapıldı. Basında, siyasi partilerde ve kamuoyunda kullanılan bu tip ifadelerin, bizim ikili ilişkilerimize zarar verdiğinin bilinmesi gerekir.” diye konuştu.

Laya, konunun diplomatik bir yolla çözüldüğünü aktararak, “Olan şu ki, İspanya’daki iki özerk yönetimin satın aldığı solunum cihazlarının teslimi gecikmiştir. Türkiye, önce bunları ülkesindeki hastalar için kullanmak istemiştir ama İspanya’daki aciliyeti görerek bizimle paylaşmaya karar verdiklerini bu gece bize iletmişlerdir.” açıklamasında bulundu.

Söz konusu solunum cihazlarının şu anda lisans işlemlerinin yapıldığını ve ileriki saatlerde İspanya’ya ulaşacağını kaydeden Laya, “İspanya hükümeti tarafından sorumlu ve eylem odaklı, Türk hükümeti tarafından da İspanya’daki acil duruma karşılık veren büyük bir iş yapılmıştır. Verilmesi gereken tek mesaj budur.” ifadelerini kullandı.

İspanya’nın Castilla y La Mancha ve Navarra özerk yönetimleri, önceki haftalarda bir Türk şirketinden 3 milyon avro karşılığında 150 adet solunum cihazı satın almıştı.

Ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında birçok ülkede olduğu gibi Türkiye de sağlık ekipmanlarının ülkeden çıkışına kısıtlama getirmiş ve bundan dolayı bu cihazların İspanya’ya gönderilmesi süresi uzamıştı.