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Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler tekrar başlıyor

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler 4 yıllık aranın ardından tekrar başlayacak. İstanbul'un ev sahipliği yapacağı görüşmenin tarihi, heyetler belirlendikten sonra netleşecek. Fransa ile de diplomasi kanalları işliyor.

23 Eylül 2020 Çarşamba 17:00
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Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler tekrar başlıyor

Türkiye ile Yunanistan arasındaki istikşafi görüşmeler başlıyor. 4 yıl sonra müzakere masası yeniden kurulurken, Doğu Akdeniz ve Ege'deki anlaşmazlık konularının ele alınacağı 61'inci toplantı, İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Görüşme, Dışişleri Bakanlıkları heyetleri arasında gerçekleştirilecek. Heyetlere katılacak isimler belirlendikten sonra görüşme tarihi netleştirilecek.

Son istikşafi görüşme 2016'da gerçekleştirildi

İki ülke arasındaki son istikşafi görüşme 2016'da gerçekleştirildi. 60'ıncı istikşafi görüşme sonrasında Çipras ve Miçotakis hükümetleri, bir daha masaya oturmaya yanaşmadı.

Son dönemde Doğu Akdeniz'de gerilimin artması üzerine Almanya devreye girdi. Yoğun diplomasi trafiği sonuç verdi. Müzakere masasının tekrar kurulması konusunda uzlaşıldı.

Yunanistan ile siyasi müzakereler de devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, Almanya Şansölyesi Merkel'in danışmanı Jan Hecker ve Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in danışmanı Eleni Sorani ile tekrar bir araya gelmesi bekleniyor. En son geçtiğimiz Cuma günü bir araya gelen taraflar, siyasi konuları ele alacak.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Fransa'ya gitmesi bekleniyor

Fransa ile de diplomasi kanalları işliyor. Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian'ın, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na bir daveti söz konusuydu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un telefon görüşmesinde davet tekrar gündeme geldi.

Çavuşoğlu'nun önümüzdeki günlerde Fransa'ya gitmesi bekleniyor.

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