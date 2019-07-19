Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
İsviçre'de yeni bir dinozor türü keşfedildi
Yeni bir dinozor türü keşfedildi
Besin zehirlenmesi ölümcül olabilir!
Besin zehirlenmesi ölümcül olabilir!
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor
Şekerli içecekler kanser riskini artırıyor
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
Tatilde idrar yolları enfeksiyonlarına dikkat!
PUBG Mobile oyuncuları dikkat! Türkiye'de çok yakında...
PUBG Mobile oyuncuları dikkat!

Türkiye kararının ardından ABD’de sıcak gelişme

ABD'nin Türkiye'yi F-35 Müşterek Taarruz Uçağı Programı'ndan çıkarmak için düğmeye basmasının ardından Başkan Donald Trump üzerindeki baskı artıyor. Cumhuriyetçi Senatörler, Ankara'ya yaptırım çağrısı öngören bir önerge sundu. Demokrat Senatör Bob Menendez de "F-35 yetmez, yaptırım uygulayın" dedi.

19 Temmuz 2019 Cuma 10:12
Türkiye kararının ardından ABD’de sıcak gelişme

Senato’ya gönderilen karar tasarısının altında Cumhuriyetçi Florida Senatörü Rick Scott ve Indiana Senatörü Todd Young’ın imzası bulunuyor.

Scott ve Young tarafından sunulan önergede, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alması ABD’nin güvenlik çıkarlarına “doğrudan ve vahim bir tehdit” olarak nitelendiriliyor.

Yasal bağlayıcılığı olmayan tasarıyla CAATSA (ABD’nin Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası) kapsamındaki yaptırımların tam anlamıyla uygulanması yolunda ABD Yönetimi’ne çağrı yapılıyor.

Önergede ABD Yönetimi’ne Rusya’nın teşkil ettiği tehdidin masaya yatırılması ve Türkiye’nin NATO üyeliği üzerinde düşünülmesi için NATO’da toplantı çağrısında da bulunuluyor.

Ayrıca Senato Dış İlişkiler Komitesi’nin kıdemli Demokrat üyelerinden New Jersey Senatörü Bob Menendez, Türkiye’nin F-35 programından çıkarılmasının yeterli olmadığını savundu.

Menendez, “Yasa açıkça, Rusya Federasyonu’nun savunma ve istihbarat sektörleriyle kayda değer işlemler yapılması yaptırım cezalarını şart koşuyor” dedi.

New Jersey Senatörü, Başkan Trump’ın CAATSA kapsamında Türkiye’ye yaptırım uygulamaması halinde, Senato’ya Washington Yönetimi’ni buna zorlayan yasa tasarısı sunacağını söyledi.

CAATSA, ABD Başkanı’nın 12 yaptırımdan beşini seçmesini şart koşuyor. Bu yaptırımlar arasında vizelerin sınırlandırılması, ABD merkezli İhracat-İthalat Bankası’na erişimin engellenmesi, ABD finansal sistemiyle işlem yasağı ve ihracat lisanslarının iptali gibi tedbirler bulunuyor.

Fakat bu yasa, yaptırımların yürürlüğe sokulması ya da muafiyet tanınması için bir zaman çizelgesi belirlemiyor; yani Trump süresiz olarak bu yaptırımları geciktirebilir.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin F-35 kararı sonrası yaptığı ilk açıklamada, Türkiye konusunda Barack Obama yönetiminin hata yaptığını vurgulayarak, “Birçok bakımdan çok zor bir durum. Dolayısıyla şu anda (yaptırımlar konusuna) buna bakıyoruz, ne yapabileceğimize bakıyoruz. Henüz (kararımızı) açıklamadık” dedi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeABDHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Avusturya’da uçak dağlık alana düştü: 3 ölü
Avusturya’da uçak dağlık alana düştü: 3 ölü
Rusya’da gözdağı: Füzeleri fırtlattılar
Rusya’da gözdağı: Füzeleri fırtlattılar
Safari temalı düğünde iki eşek zebra gibi boyandı, soruşturma başlatıldı
Safari temalı düğünde iki eşek zebra gibi boyandı, soruşturma başlatıldı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim