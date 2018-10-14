Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
96657
ALTIN
230.011
DOLAR
5.9313
STERLİN
7.7037
EURO
6.8595
Beden diliniz ne anlatıyor?
Beden diliniz ne anlatıyor?
‘Lugnano vampiri'nin mezarı bulundu
‘Lugnano vampiri'nin mezarı bulundu
Güvenliğiniz için bu ayarı mutlaka değiştirin!
Bu ayarı mutlaka değiştirin!
Tırnak batması nasıl geçer?
Tırnak batması nasıl geçer?
Instagram fotoğrafı çekmek için ev tasarlandı
Instagram fotoğrafı çekmek için ev...
banner40

Türkiye'nin en büyük sürüngeni: Şanlıurfa'da çöl varanı bulundu

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan, nesli tükenme tehlikesi altında olan 'çöl varanı' doğal yaşam alanına bırakıldı.

14 Ekim 2018 Pazar 12:20
Türkiye'nin en büyük sürüngeni: Şanlıurfa'da çöl varanı bulundu

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan, nesli tükenme tehlikesi altında olan 'çöl varanı' doğal yaşam alanına bırakıldı. Çöl varanı, Türkiye'nin en büyük sürüngeni olarak biliniyor.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde vatandaşlar tarafından bulunan, nesli tükenme tehlikesi altında olan 'çöl varanı' doğal yaşam alanına bırakıldı.

Kentte 60 kilometre mesafedeki Kayalı kırsal mahallesinde çöl varanının kümese girdiğini gören vatandaşlar, zarar görmemeleri için tavukları buradan çıkardı.

Vatandaşlar, daha sonra yaklaşık 1 metre uzunluğundaki 'dev kertenkele'yi yakalayarak, köyün dışındaki doğal yaşam alanına saldı.

Köylülerden Ahmet Çoban, zaman zaman bu tür hayvanları gördüklerini nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için zarar gelmemesine çalıştıklarını söyledi.

SADECE ŞANLIURFA VE ŞIRNAK ÇEVRESİNDE GÖRÜLÜYOR

Sayıları gün geçtikçe azalan, nesli yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalan çöl varanları Türkiye'de sadece Şanlıurfa ve Şırnak çevresinde görülüyor.

Türkiye'de yaşayan en büyük sürüngen olan çöl varanı, bilinenin aksine zehirsiz bir tür. Çöl varanları, diğer sürüngenler, kuşlar, bunların yumurtaları ve böceklerle besleniyor.

İklim şartları nedeniyle yaban hayvanlarının yerleşim yerlerinde sıklıkla görülebilen çöl varanlarının öldürülmesi ya da yakalanıp satılması halinde ağır para cezaları uygulanıyor.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rus muhalif lider Navalny serbest bırakıldı
Rus muhalif lider Navalny serbest bırakıldı
Cenaze evinde dehşet: 11 bebek birden…
Cenaze evinde dehşet: 11 bebek birden…
‘Lugnano vampiri'nin mezarı bulundu
‘Lugnano vampiri'nin mezarı bulundu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim