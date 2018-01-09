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Türkiye'nin yüzde 42'si yemeği yer sofrasında yiyor

Metro Market ve Konda araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen ‘Yeme İçme Değerleri ve Alışkanlıkları Araştırması’na göre Türkiye’nin yüzde 42 akşam yemeğinde yer sofrasını, yüzde 56’sı ise yemek masasını tercih ediyor.

09 Ocak 2018 Salı 09:47
Türkiye'nin yüzde 42'si yemeği yer sofrasında yiyor
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Metro Market ve Konda araştırma şirketi tarafından gerçekleştirilen ‘Yeme İçme Değerleri ve Alışkanlıkları Araştırması’na göre Türkiye’nin yüzde 42 akşam yemeğinde yer sofrasını, yüzde 56’sı ise yemek masasını tercih ediyor. Yüzde 2’lik bölüm ise koltuk, sehpa ve diğer yerlerde yemek yiyor.

Hürriyet'in aktardığına göre, yer sofrasında yemek yeme alışkanlığı yerleşim bölgesi, gelir seviyesi ve evin tipine göre farklılık gösteriyor. Aylık geliri 5000 liranın üzerindeki hanelerin yüzde 82’si masada yemek yiyor. Ancak gelir seviyesi 1200-2000 lira arasındaki evlerde yenilen yemeğin yüzde 53’ünde yer sofrası tercih ediliyor. Apartmanda oturanların yüzde 72’si akşam yemeğini masada yerken, gecekonduların yüzde 81’inde yer sofrası tercih ediliyor. Kentlerden yaşayanların yüzde 45’i yer sofrasını tercih ederken, metropollerde bu oran yüzde 29’a geriliyor. Türkiye’nin yüzde 86’sı ise düzenli olarak akşam yemeği yiyor.

TÜRKİYE, PİLAVDAN VAZGEÇMİYOR

Bir haftada hane halkında tüketilen gıdalara ilişkin, 'Haftada kaç kere yiyor' sorusuna verilen cevaplarda ise tüm gelir gruplarında ilk 3 aynı çıkıyor.

Meyvenin ilk sırada yer aldığı cevaplarda, sebze ikinci, pilav ise üçüncü sırada yer alıyor. Son sırada ise balık bulunuyor. En düşük gelir grubundaki insanlar haftada 4.3 kez meyve tüketiyor. Haftada 4 kez sebze tüketen bu gelir grubu 2.8 kere de pilav yiyor. Haftada 5.2 kez meyve tüketen en yüksek gelir grubundaki insanlar, 4 kere sebze, 2.6 kez de pilav tüketiyor.

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