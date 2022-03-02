Türkiye oyunu "evet" yönünde kullandı

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ı tanımasından kısa süre sonra Rus birlikleri havadan ve karadan Ukrayna'ya harekat başlattı. Çatışmaların şiddetlenmesinin hemen ardından bazı ülkeler Rusya'ya geri çekilme çağrısı yaptı. Bu talebi olumlu karşılamayan Rusya, Ukrayna içlerinde ilerlemeye devam etti. Batılı ülkeler ve örgütler ise Rusya, birtakım ekonomik yaptırımlar uyguladı. Daha sonra iki ülke arasında barış müzakereleri başladı. Taraflar, görüşmelerdeki taleplerini değerlendirmek için başkentlerine döndü ve kısa süre sonra yine toplanma kararı aldı.

RUSYA, KINAMA KARARINI REDDETMİŞTİ

Bu süreçte de Birleşmiş Milletler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırdığı gerekçesiyle kınanmasını talep etti. Ancak BM'nin daimi üyesi olan Rusya bu kararı reddetti. BM ise kınanma konusunda yeni bir yol üreterek genel oylamaya gitti. Bugün yapılan oylama Rusya'nın aleyhine sonuçlandı.

35 ÜLKE ÇEKİMSER KALDI

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Rusya'nın saldırılarını kınayan karar tasarısı kabul edildi. Oylamada, ülkelerin 141'i "evet" oyu verirken 5'i "hayır" oyu verdi; 35 üye ülke ise çekimser kaldı. Hayır oyu veren ülkeler; Rusya, Belarus, Kuzey Kore, Eritre ve Suriye olarak kayıtlara geçti. Türkiye ise evet oyu verdi. Çin, Hindistan, Güney Afrika, Kazakistan, Pakistan, İran, Irak, Küba gibi 35 ülke de çekimser kaldı.

"TARİHİN DOĞRU TARAFINI SEÇTİNİZ"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, BM'nin kınama kararının ardından yaptığı açıklamada, "Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun, Rusya'dan Ukrayna üzerindeki hain saldırıyı derhal durdurması için benzeri görülmemiş bir oy çoğunluğu ile onayını övüyorum. Herkese ve lehte oy veren her ülkeye minnettarım. Tarihin doğru tarafı seçtiniz. Oylamanın sonucu, dünyada bir Putin karşıtı koalisyonun kurulduğunu ve işlediğini gösteriyor. Dünya bizimle. Gerçek bizim tarafımızda. Zafer bizim olacak" ifadelerini kullandı.

KARAR, RUSYA'NIN UKRAYNA'DAN DERHAL ÇEKİLMESİNİ TALEP EDİYOR

Kabul edilen kararda, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları güçlü şekilde kınanırken, Moskova'dan "tüm askeri güçlerin Ukrayna topraklarından derhal, eksiksiz ve koşulsuz olarak geri çekilmesi" talep ediliyor. Ukrayna'nın egemenlik, bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne vurgu yapılan kararda, " Rusya Federasyonu'nun, BM Sözleşmesi'nin 2. maddenin 4. fıkrasını ihlal ederek Ukrayna'ya yönelik saldırganlığı en güçlü şekilde esefle karşılanmıştır." ifadesine yer veriliyor.

Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetlerine son vermesi gerektiği vurgulanan kararda, Rusya'nın 21 Şubat'taki sözde Donetsk ve Luhansk cumhuriyetlerini tanıma kararının geçersiz olduğu ifade edilerek, "Rusya'nın bu kararını derhal ve koşulsuz olarak iptal etmesi" gerektiği kaydedildi. Kararda, tüm taraflar Minsk Anlaşması'na bağlı kalmaya davet edilerek, insani yardım ulaştırılması gereken bölgelere erişimin sağlanması gerektiğine işaret edildi.

Kararda, Rusya'nın yanında yer aldığını ilan eden Belarus'a da çağrı yapıldı. Belarus'un Ukrayna'ya karşı yasa dışı güç kullanımına karışmasından duyulan rahatsızlığın ifade edildiği kararda Belarus, uluslararası yükümlülüklerine uymaya davet edildi.

YAPTIRIM GÜCÜ BULUNMUYOR

BM üyesi devletlerin bir konudaki genel yaklaşımını ortaya koyması bakımından anlam ifade eden Genel Kurul kararlarının kabul edilmesi durumunda herhangi bir yaptırım gücü bulunmuyor.