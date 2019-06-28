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Türkiye, Suriye'de rejim mevzilerini vurdu

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'deki gözlem noktasına yönelik saldırının yapıldığı rejim mevzilerinin etkili şekilde vurulduğunu bildirdi.

28 Haziran 2019 Cuma 11:29
Türkiye, Suriye'de rejim mevzilerini vurdu

Ankara ile Şam arasında İdlib nedeniyle gerilim çatışmaya döndü.

Türkiye Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, dün bir askerin şehit olduğu Türkiye’nin kontrolündeki 10 numaralı gözlem noktasına yönelik rejim saldırıları sonrası, bölgede bulunan ateş destek vasıtaları ile saldırıyı gerçekleştiren rejim mevzilerinin etkili şekilde vurulduğu belirtildi.

Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde kontrol ettiği bölgeden dün 10 numaralı gözlem noktasına kasıtlı olduğu değerlendirilen top/havan atışları ile saldırı düzenlenmiş, bir asker şehit olmuş, üç asker yaralanmıştı.

Saldırının ardından rejim mevzilerinin TSK’nin ateş destek vasıtaları ile ateş altına alındığı duyurulmuştu.

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki durum

Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib ili neredeyse iç savaşın başından bu yana muhaliflerin kalesi niteliğinde. Halihazırda iç göç ile nüfusu 4 milyona ulaşan İdlib’in merkezi, Mart 2015’te muhaliflerin kontrolüne geçti. İdlib, rejimin en yoğun hedef aldığı bölgelerin başında geliyor.

Türkiye, Rusya ve İran, 4-5 Mayıs 2017’deki Astana toplantısında, İdlib ve çevresini “Gerginliği Azaltma Bölgesi” ilan etti. Rejim güçlerinin ateşkesi sık sık ihlal etmesi üzerine Türkiye ve Rusya ek mutabakata vardı.

Rejim güçleri, destekçilerinin yardımıyla 17 Eylül 2018’de Soçi’de imzalanan mutabakata rağmen saldırılarına devam ediyor. Kazakistan’ın başkenti Nur Sultan’da 25-26 Nisan’da Türkiye, Rusya ve İran arasında düzenlenen 12’nci toplantı sırasında artan saldırılar aynı yoğunlukta sürdü.

Esed rejimi ve destekçilerinin, Türkiye ve Rusya’nın İdlib mutabakatını imzaladığı 17 Eylül 2018’den beri ateşkesi ihlal ederek gerçekleştirdiği saldırılarda ise 553 binden fazla sivil yerlerinden edildi.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Beşşar Esed ve destekçilerinin, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ne 26 Nisan-23 Haziran arasında düzenlediği saldırılarda 487 sivilin hayatını kaybettiğini, bin 495 sivilin yaralandığını duyurdu.

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Son Güncelleme: 28.06.2019 11:35
Anahtar Kelimeler:
KıbrısHaberVurduMevziRejimSuriyeTürkiye
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