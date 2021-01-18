Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri NATO'da bir araya geliyor

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapıldı. Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'ayrıştırma usullerinin' ele alınacağı teknik toplantı Türkiye saati ile 15.00'te Brüksel'de başladı.

Erdoğan- Stoltenberg görüşmesi sonrası başlamıştı

Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında "ayrıştırma usullerinin" ele alındığı teknik toplantıların yapılması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in görüşmesi sonrasında kararlaştırılmış ve hayata geçirilmişti.

NATO Karargahı'nda yapılan toplantılar sonucunda 2 Ekim 2020'de "genel ilkelerde" ortak anlayışa varıldığı açıklanmıştı.

Yunanistan'ın katılmaması nedeniyle bir süredir gerçekleştirilemeyen toplantıda Doğu Akdeniz konusunda ayrıştırma usullerinin ele alınacağı kaydedildi.