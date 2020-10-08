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Türkiye-Yunanistan istikşafi görüşmelerin yapılmasında anlaştı

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşı Nikos Dendias'la yaptığı görüşmede, iki ülke arasındaki istikşafi görüşmelerin yapılması konusunda mutabık kaldıklarını bildirdi.

08 Ekim 2020 Perşembe 17:46
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Türkiye-Yunanistan istikşafi görüşmelerin yapılmasında anlaştı

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bratislava Küresel Güvenlik Forumu" için gittiği Slovakya'da, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. 

Forum kapsamında Bratislava'da bulunan Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias'la yaklaşık 25 dakikalık ayaküstü bir görüşme yaptığını belirten Çavuşoğlu, "Bu görüşmemizde istikşafi ve güven artırıcı önlem toplantılarının önümüzdeki süreçte gerçekleştirilmesi konusunda mutabık kaldık." dedi.

Ev sahipliğini Türkiye'nin yapacağını bildiren Çavuşoğlu bu toplantılar için Yunanistan'a tarih önerisinde bulunulacağını vurguladı. Çavuşoğlu "Kendisine en zor şartlarda bile diyaloğu sürdürmekte fayda olduğunu söyledim. Sürdürme konusunda da bugün mutabık kaldık." ifadesini kullandı. 

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Dendias'la Kapalı Maraş'ın kısmi açılmasıyla ilgili de görüştüklerini aktararak, tarafların düşüncelerini paylaştığını kaydetti.

"YUKARI KARABAĞ KONUSUNU VE KARDEŞ AZERBAYCAN'IN HAKLI DAVASINI DA ANLATTIK"

Bugünkü Forumda Türk Dış Politikasının önceliklerini anlattıklarını dile getiren Çavuşoğlu, "Stratejik hamlelerimizi neden atıyoruz ve neyi amaçlıyoruz. Bunları değerlendirme imkanım oldu. Soruları cevapladık, AB ile yaşanan süreç, aynı şekilde Doğu Akdeniz meselesi. Hem Forumda hem de tüm görüşmelerimizde tabii Yukarı Karabağ konusunu ve kardeş Azerbaycan'ın haklı davasını da anlattık, anlatıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. 

Bazı ikili görüşmeler de yaptıklarını kaydeden Çavuşoğlu, dün gelir gelmez Kazak mevkidaşı Muhtar Tleuberdi ile görüştüğünü ve kendisine özellikle de Azerbaycan'a olan desteği artırması gerektiğini de vurguladıklarını söyledi. 

"AB ZİRVESİ VE ZİRVEDEN ÇIKAN KARARDAN DUYDUĞUMUZ HAYAL KIRIKLIĞINI BİR KERE DAHA SÖYLEDİK"

Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ikili konular ve Karabağ meselesini görüştüklerini de vurgulayarak, "AB zirvesi ve zirveden çıkan karardan duyduğumuz hayal kırıklığını kendilerine de bir kere daha söyledik. Almanya, sayın Merkel, Heiko Maas elinden geleni yaptı ama sonuçta ortaya çıkan tablo da malum." ifadesini kullandı. 

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile de "her zaman", "her platformda" ve "her fırsatta" görüştüklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, ayrıca "Bugün Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Cebbar ile görüştük. İlk defa bir Kırım Tatarı kardeşimiz Ukrayna'da Birinci Dışişleri Bakanı Yardımcısı oldu. Kendisiyle Kırım Tatarları, Ukrayna ve bölgedeki gelişmeleri değerlendirdik. Önümüzdeki günlerde kendisini Türkiye'de ağırlama imkanımız olacak." değerlendirmesinde bulundu. 

Çavuşoğlu, Kapalı Maraş'ın yıllardır kapalı olması sebebiyle başta Rum vatandaşları dahil birçok kişi ya da kurumun, vakfın mülklerini kullanamadığını belirterek, mülklerin kullanımıyla ilgili adımın daha sonra atılacağını söyledi. 

En azından şahsi mülklerin olmadığı sahillerin ve bazı yolların açılmasının önemli olduğunu aktaran Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşlarının bugün özellikle sahili kullanmaktan memnun olduğunu gördüğünü anlattı. Çavuşoğlu, "Dolayısıyla herkesin yararına ve kişisel mülkiyet haklarına da saygı göstererek, BM kararlarını da ihlal etmeden bu tür adımları önümüzdeki süreçte de atmamız faydalı olacaktır. Sonuçta bu temaslarımızı her yerde sürdüreceğiz, haklı davamızı her yerde anlatacağız." diye konuştu.

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