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Türkiye’den İngiltere’ye tıbbi yardım malzemesi desteği

Türkiye, Kovid-19’la mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından en fazla etkilenen ülkelerden olan İngiltere’ye tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

10 Nisan 2020 Cuma 16:29
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Türkiye’den İngiltere’ye tıbbi yardım malzemesi desteği

Türkiye, Kovid-19’la mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından en fazla etkilenen ülkelerden olan İngiltere’ye tıbbi yardım malzemesi gönderdi.

TC Sağlık Bakanlığınca hazırlanan maske, N95 maske ve tulumdan oluşan yardım malzemesi, Etimesgut Askeri Havaalanı’ndan A400M tipi kargo uçağına yüklenerek yola çıktı.

Uçaktaki yardım malzemesinin üzerinde Türkçe ve İngilizce, Mevlana’nın, “Ümitsizliğin ardında nice ümitler var. Karanlığın ardında nice güneşler var.” sözlerine yer verildi.

İngiltere’ye yarın da tıbbi yardım malzemesi gönderilmesi planlanıyor.

Türkiye daha önce İtalya, İspanya, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan, Bosna Hersek ve Kosova’ya da tıbbi yardımda bulunmuştu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, dün yaptığı basın toplantısında, ülkede salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 7 bin 978’e çıktığını açıklamıştı. Raab, hastanelerde tedavi gören kişi sayısının ise 16 bin 784 olduğunu duyurmuştu.

Başbakan Boris Johnson’ın Kovid-19 nedeniyle tedavisine ise devam ediliyor.

Anahtar Kelimeler:
Türkiyeİngiltere’Tıbbi YardımKovid-19Koronavirüs
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