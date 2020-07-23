“Türkiye’ye yaptırım uygulanmalı”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, doğu Akdeniz ile ilgili skandal bir açıklama yaptı. Macron, "Akdeniz'in doğusundaki güvenliği özellikle Türkiye olmak üzere diğer aktörlere bırakmak çok ciddi bir hata olur" dedi. Macron ayrıca doğu Akdeniz'de "kuralları ihlal edenlere" yaptırım uygulanması gerektiğini de dile getirdi.

Akdeniz’in doğusunda yaşanan sondaj gerilimi devam ederken Fransa’dan skandal bir açıklama geldi…

Fransa’da Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiades ile bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gündemi değerlendirerek Türkiye’ye saldırıda bulundu.

Reuters haber ajansının “son dakika gelişmesi” şeklinde servis ettiği haberde Macron’un Akdeniz’in doğusundaki gerilimin sorumlusu olarak Türkiye’yi gösterdiği belirtildi.

Macron, “Akdeniz’in doğusundaki güvenliği özellikle Türkiye olmak üzere diğer aktörlere bırakmak çok ciddi bir hata olur” dedi.