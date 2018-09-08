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Türkler, Kürtler ve Araplar inceleme altında!

08 Eylül 2018 Cumartesi 08:57
Türkler, Kürtler ve Araplar inceleme altında!

Almanya'nın Duisburg kentinde polis, usulsüz bir şekilde sosyal yardım aldığından şüphelenilen şahıslara ait lüks araçlara el koydu. Salı günü düzenlenen operasyon kapsamında üç kişi de gözaltına alındı.

Kent merkezinde ve göçmenlerin yoğun olarak yaşadığı Homberg semtindeki iş bulma kurumları etrafında çevirme yapan polis, söz konusu lüks araç sahiplerinin yasa dışı bir şekilde işsizlik yardımından yararlandığından şüpheleniyor.

Duisburg polisi, el konulan araçların sahipleriyle ilgili belgede sahtecilik gerekçesiyle de inceleme yapıldığını açıkladı.

Türk, Kürt ve Arap kökenli aileler mercek altında

Geçtiğimiz hafta Duisburg belediyesinden yapılan açıklamada "Türk, Kürt ve Arap kökenli 70 ailenin" dahil olduğu organize suç gruplarını dağıtmak için detaylı bir planın hayat geçirildiği belirtilmişti.

Son dönemde polisin giremediği iddia edilen ve "no-go area" adı verilen göçmen semtleriyle gündeme gelen Duisburg, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından ziyaret edilmişti.

Mart ayında, adı işsizlik ve güvenlik sorunlarıyla anılan Marxloh semtini ziyaret eden Steinmeier, "halkın karşı karşıya kadlığı problemleri yakından görmek istedim" ifadelerini kullanmıştı.

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