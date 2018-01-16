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Tusk'tan İngiltere'ye “Açık Kapı” mesajı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa'da İngiltere'ye duyulan sempatinin devam ettiğini belirterek Brexit kararından vazgeçilmesi durumunda bu ülkeye kapılarının açık olduğu mesajını verdi.

16 Ocak 2018 Salı 16:53
Tusk'tan İngiltere'ye “Açık Kapı” mesajı
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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Avrupa'da İngiltere'ye duyulan sempatinin devam ettiğini belirterek Brexit kararından vazgeçilmesi durumunda bu ülkeye kapılarının açık olduğu mesajını verdi.

Strazburg'da devam eden Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda, geçen ay düzenlenen AB Zirvesi'nin sonuçları ve İngiltere'nin AB üyeliğinden ayrılması (Brexit) ile ilgili gelişmelerin ele alındığı oturum düzenlendi.

Genel Kurula bilgi veren Tusk, "Birleşik Krallık hükümeti ayrılma yönündeki tutumunu devam ettirirse Brexit, gelecek yıl mart ayında, tüm olumsuz sonuçlarıyla bir gerçeklik haline gelecek." ifadelerini kullanarak bunun engellenmesinin yolunun ise İngiliz halkının referandumda verdiği kararda değişikliğe gitmesi olduğunu belirtti.

İngiltere'nin Brexit müzakerecisi David Davis'in "Bir demokrasi eğer verdiği kararı değiştiremiyorsa demokrasi olmaktan çıkmıştır" sözlerini hatırlatan Tusk'un, "Avrupa kıtasında kalbimiz sizlere daima açık" demesi, son günlerde ülkede ikinci bir referandumun düzenlenmesiyle ilgili tartışmaları akla getirdi.

AB ve İngiltere, Brexit müzakerelerinde birinci aşamayı oluşturan vatandaşlık hakları, İrlanda ve mali anlaşma konularına ilişkin temel hususlarda anlaşma sağladı. Müzakerelerin ikinci aşamasında AB ve İngiltere'nin gelecekte ticaret, güvenlik, terörle mücadele, çevre, eğitim, araştırma ve ikili ilişkileri şekillendirecek konulara ilişkin uzlaşması gerekiyor.

Brexit sonrası ilişkileri belirleyecek ikinci aşama için müzakereler, bu ay başlayacak. Ancak ticari ilişkilere dair müzakerelerin mart ayından önce başlaması beklenmiyor. Müzakerelerin amacı, Brexit sonrası yaklaşık 2 yıl sürecek geçiş döneminin şartları üzerinde anlaşma sağlamak olacak.

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