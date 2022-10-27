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Tutuklanmamak için ülkeden kaçtı...

Vladimir Putin'in vaftiz kızı Ksenia Sobchak'ın, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini eleştirdiği iddiasıyla polisin malikanesine baskın düzenlemesinden saatler sonra, dün sabah ülkeden kaçtığı bildirildi. Sobchak'ın, Belarus üzerinden Litvanya'ya giden uçağa bindiği öğrenildi.

27 Ekim 2022 Perşembe 15:31
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Tutuklanmamak için ülkeden kaçtı...



Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 242. gün geride kalırken Devlet Başkanı Vladimir Putin, vaftiz kızının 'ihaneti'ne uğradı.

40 yaşındaki Ksenia Sobchak'ın, Putin ailesiyle arasının iyi olduğu bilinirken son olarak da onun vaftiz kızı olduğu söylendi. Ksenia Sobchak'ın babasıysa Putin'in 'akıl hocaları'ndan biri olarak anılıyor. 

'aile dostu' ve 'vaftiz kız' olarak anılan Sobchak'a ülkedeki yeni yakıştırma ise 'ajan' oldu. 

Rusya'da 'ajan' olarak damgalanmaya çalışılan Sobchak'ın; yetkileri kızdıran sözleri henüz bilinmiyor.

Ancak Sobchak'ın 'yabancı bir fon bulabilirse, ajan olabileceği' ifade ediliyor. 

TUTUKLANMADAN KAÇABİLDİ

Ukrayna işgalini eleştirdiği için malikanesine baskın düzenlenen Sobchak, yine İngiliz basınında yer alan habere göre havaalanına kendisini tutuklamaya gelenlerden de kaçabildi. 

Sobchak'ın Belarus üzerinden Litvanya'ya giden uçağa bindiği de sızan bilgiler arasında yer alıyor.

Eskiden Playboy modeli olan Sobchak'ın yüksek takipçili sosyal medya hesaplarından ''devlet kurumları hakkında yalan haberler yayma'' iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hakkında hapis cezası istendiğini de öğrenildi.  

TASS haber ajansına konuşan ve ismi açıklanmayan bir yetkili Sobchak’ın Dubai için internetten bilet aldığını, Moskova'dan ayrıldığını iddia etti.

Ancak kimilerine de göre de bu güzergah kendisini tutuklamaya gelenleri 'atlatma' yöntemiydi. 

Sobchak’ın çalıştığı şirketin yöneticisinin kısa bir süre önce tutuklanması şüpheli bir durum olarak kabul edildi.

Sobchak, 2018 yılında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı başkanlık seçimlerinde yarışmış ve 4. olmuştu. Sobchak, seçimlerde aday olmadan önce Putin ile bir görüşme yapmıştı. 

Akıl hocası konumunda yer alan baba Sobchak ile Putin'in bir zaman sonra arasının açıldığı bu yüzden de Sobchak ailesinin ülkede 'muhalif' konumuna geçtiği de ortaya atılıyordu. 

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