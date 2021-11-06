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Tuvaletteyken penisini kobra ısıran adama yenisi yapıldı

Güney Afrika’da tuvaleti kullandığı sırada penisini kobra ısıran adama ameliyatla yeniden penis yapıldı.

06 Kasım 2021 Cumartesi 13:30
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Tuvaletteyken penisini kobra ısıran adama yenisi yapıldı
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47 yaşındaki adı açıklanmayan Hollandalı adam safariye katılmak için ülkede bulunuyordu.

Tuvalete girdiği sırada zehirli kobra yılanının ısırdığı adam 350 kilometre uzaklıktaki en yakın hastaneye götürülmeden önce üç saat bekledi.

Bu sırada genital bölgesinde yoğun bir yanma hisseden adamın penisi şişmeye ve morarmaya başladı. Bu, doku ölümü anlamına gelen kangrenin belirtisiydi.

Urology Case Reports’ta yayınlanan vakada uzmanlar talihsiz adamın genital bölgesinde burunlu kobra zehirlenmesi yaşayan ilk vaka olarak kayda geçtiğini belirtti.

Hastanede zehir için antiserum ve antibiyotik tedavisi yapılan adamın pensinin büyük bir kısmı doku kurtarılamaz hale geldiğinden kesilmek zorunda kaldı.

Dokuz gün sonra ülkesine dönen adamın ikinci bir operasyonla daha fazla ölü penis dokusu kesildi.

Hollandalı cerrahlar daha sonra yılan ısırığı nedeniyle kaybedilen ölü dokuyu değiştirmek için kasıklarından aldıkları grefti (damar ve sinir bağlantıları olmadan alınan doku) kullanarak penisini yeniden yapmayı başardı.

Bir yıl sonra adamın penis fonksiyonlarının ve duyusunun tamamen yerine geldiği bildirildi.

Anahtar Kelimeler:
Güney AfrikaTUVALETKobra
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