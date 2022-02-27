TV dizisinden siyasete: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy

Sürpriz bir şekilde, beklenmedik bir destekle seçildi. Bir komedi dizisinde başlayan öykü gerçeğe dönüştü.



2019’da Ukrayna’nın Devlet Başkanı seçilen Vladimir Zelenski, şimdi Avrupa yakın tarihinin en ciddi krizinin baş aktörlerinden biri.

Zelenski’nin iktidara gelişi kendi ifadesiyle bir şaka gibiydi.



“Halkın Hizmetkarı” isimli televizyon dizisinde kazara Devlet Başkanı olan küfürbaz bir öğretmeni canlandırıyordu.



Dizi öyle sevilmiş, Zelenski öyle ün kazanmıştı ki, dizinin adıyla kurulan partiden Ukrayna’nın liderliğine hem de yüzde 73 oyla seçilmişti.

Vladimir Zelenski, 1978 yılında Ukrayna'nın Krivoy Rog kentinde Yahudi bir ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi.



Dedesi Nazilere karşı savaşmış, dedesinin 3 kardeşi Nazi kamplarında yaşamını yitirmişti.



Bu yüzden Putin’in “Zelenski’nin Ukrayna Nazilerini koruyup kolladığı” iddiası çoğu zaman gülünç bulundu.

44 yaşındaki Vladimir Zelenski, Hukuk eğitimi alsa da, gönlü hep tiyatrodan yanaydı.



Sahne tozunu yuttuğu üniversite yıllarında, yine sahnede tanıştığı Elena Kiyaşko’yla evlendi. Çiftin iki çocuğu oldu.



Ukrayna’yı sarsan Batı yanlısı Turuncu Devrim, 2014 tarihli Maydan Devrimi ve Kırım’ın Rusya tarafından ilhakı sonrasında Zelenski Rusya ile denge ilişkisi güden Petro Poroşenko’yu yenerek devlet başkanı seçildi.

Başlarda siyasi bir deneyimi olmayan Zelenski’nin ülkeyi nasıl yöneteceği merak konusuydu. Hatta İtalya Başbakanı Berlusconi ile ABD Başkanı Trump’a benzetildi.

Rusya lideri Vladimir Putin ile Batı yanlısı Zelenski’nin kimyası baştan beri hiç tutmadı.



2019 yılında seçimlerden birkaç ay sonra Paris’te buluştuklarında Putin bunu “önemli bir adım” olarak niteledi.



Zelenski ise “Dürüst olmam gerekirse, çok az gelişme var” yorumunda bulundu.



O zamandan bu yana iki lider arasındaki tansiyon giderek arttı.



Zelenski’nin Batı’ya ısrarla yaptığı “Bizi NATO’ya alın” çağrısı Putin’i çileden çıkardı. Savaşa kadar yaşanan gelişmelerin en önemli sebebi oldu.

Zelenski’nin seçiminde halk tabanında yarattığı sempati zamanla ard arda gelen skandallar nedeniyle azaldı.



Yolsuzluk, rüşvet, vergi kaçakçılığı gibi konularda sert yasal önlemler alacağı vaadini yerine getiremedi.



Oligarkları ülke ekonomisinden temizleme vaadi de gerçekleşmedi.

Pandora Belgelerinde, kişisel banka hesaplarını yurtdışına taşıdığı ortaya çıktı.



Trump’ın rakibi Joe Biden’ın oğlu Hunter Biden’a, bazı ticari imtiyazlar sağlama karşılığında ABD’nden askeri yardım sözü aldığı iddiası uzun süre konuşuldu.



Özetle 'Temiz Siyaset' sloganıyla yola çıkan Zelenski, bu yolda Ukrayna halkının beklediği adımları atamadı.

Son dönemde kamuoyu araştırmaları kendisine olan güvenin azaldığını gösterse de, Rusya’nın işgal hareketi tabloyu tersine çevirdi.



Şimdi Kiev sokaklarında direniş çağrısı yapan Zelenski, "gemiyi terkeden kaptan olmayacağını" söylüyor.

Eski komedyen, eğlenceli sohbet arkadaşı, "Ukrayna Halkının Hizmetkarı” bu genç siyasetçi, ülkesini, giderek kapısına yaklaşan savaş makinasından korumaya çalışıyor.