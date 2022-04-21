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Twitter'ı satın almak için Elon Musk, 46,5 milyar dolarlık finansmanı sağladı

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk, sosyal medya devi Twitter'i satın almak için 46,5 milyar dolarlık finansmanı sağladığını açıkladı.

21 Nisan 2022 Perşembe 20:58
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Twitter'ı satın almak için Elon Musk, 46,5 milyar dolarlık finansmanı sağladı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) yapılan bildirimde, olası anlaşma için 46,5 milyar dolarlık finansmanın taahhüt edildiği kaydedildi.

BANKALAR 13 MİLYAR DOLARLIK KREDİYİ KABUL ETTİ

Musk'ın 21 milyar doları öz kaynak olmak üzere 33,5 milyar dolarlık kaynak ayırmayı taahhüt ettiği belirtilen bildirimde, Morgan Stanley dahil bankaların ise 13 milyar dolarlık kredi sağlamayı kabul ettiği aktarıldı. Daha önce Twitter'da yüzde 9,2'lik hisse satın alan Musk, 14 Nisan'da SEC'e yaptığı bildirimde Twitter'ın tamamı için hisse başına 54,2 dolarlık teklifte bulunmuştu.

"ZEHİR HAPI" ÖNLEMİ ALINDI

 Elon Musk'ın Twitter'ın tamamını yaklaşık 43 milyar dolara satın alma teklifinde bulunmasının ardından Twitter, 15 Nisan'da "zehir hapı" olarak adlandırılan bir önlem almıştı. Şirketin yönetim kurulu oy birliğiyle sınırlı süreli hissedar hakları planını kabul etmişti. Söz konusu önlemle potansiyel alıcı dışındaki mevcut hissedarların daha düşük fiyata şirketten daha fazla hisse satın alma hakkı korunmuştu. Musk'ın veya başka bir yatırımcının şirket hisselerinin yüzde 15'inden fazlasını satın alması durumunda planın devreye gireceği belirtilmişti.

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