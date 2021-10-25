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Twitter'in kurucusu Jack Dorsey'den kehanet gibi iddia!

Twitter'ın kurucusu ve CEO'su Jack Dorsey geçtiğimiz cuma günü Twitter'dan yaptığı paylaşımda kehanet gibi öngörülerde bulundu. Dorsey, ABD'de ve tüm dünyada hiperenflasyonun gelmekte olduğunu iddia etti.

25 Ekim 2021 Pazartesi 09:32
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Twitter'in kurucusu Jack Dorsey'den kehanet gibi iddia!
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Twitter’ın kurucu ortağı Jack Dorsey, ABD’de artan enflasyona vurgu yaparak işlerin çok daha kötüye gideceğini söyledi.

Dorsey, Cuma gecesi attığı twitinde ABD’de ve tüm dünyada hiperenflasyon olacağını yazdı. Dorsey, “Hiperenflasyon her şeyi değiştirecek” dedi.

Tweet, tüketici enflasyonunun ABD’de 30 yılın zirvesine yaklaşmasıyla ve sorunun artacağı endişeleri ile paralel bir dönemde geldi.

FED'İN ENFLASYON TEZİ

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell da önceki gün yaptığı açıklamada, ABD’de ekonomik toparlanmanın çok dengesiz olduğunu ve enflasyonun beklenenden daha kalıcı olabileceğini söylemişti.

Powell konuşmasında, mevcut yüksek enflasyon oranlarının, fiyat belirleyicilerinin gelecekte gereğinden fazla yüksek enflasyon olacağı beklentisine yol açtığını söyledi.

Enflasyonun yükselmesine neden olan küresel tedarik zinciri kırılmalarının tahmin edilenden daha uzun sürebileceğini belirten Powell, bu durumun muhtemelen gelecek yıla kadar devam edeceğini açıkladı.

HİPERENFLASYON NEDİR?

Hiperenflasyon, enflasyonun yılda yüzde 200 sınırını aştığı anlardaki haline deniyor. Dörtnala enflasyon olarak da adlandırılan hiperenflasyon paranın değerinin yitirdiği en şiddetli enflasyon biçimi olarak biliniyor.

Dünya tarihinde şimdiye kadar 58 hiperenflasyon dönemi yaşandı. Günümüzde ise bunun en önemli örneği Venezuela’da görülüyor.

Anahtar Kelimeler:
Jack DorseyTwitter
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