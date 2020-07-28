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Twitter’dan Trump'ın oğluna sınırlama

12 saatlik sınırlama Trump Jr’nin sahte bir videosu nedeniyle getirildi

28 Temmuz 2020 Salı 22:22
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Twitter’dan Trump'ın oğluna sınırlama

Twitter, ABD Başkanı Donald Trump’ın oğlu Donald Trump Jr’ye hesabından yanlış bilgi içerikli video paylaştığı gerekçesiyle 12 saatlik sınırlama getirdi.

Twitter’dan yapılan açıklamada sınırlamanın Trump Jr.'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında maske takılmasına gerek olmadığını anlatan sahte bir video paylaşımından dolayı getirildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu videonun, Twitter'ın Kovid-19'la bağlantılı yanlış yönlendirici ve zararlı bilgilerin yayılmasını önleme kuralını ihlal ettiği kaydedildi.

Trump Jr.’nin hesabına yükleyip paylaştığı video, Kovid-19 hakkında bir grup doktorun maske kullanımının gereksiz olduğu şeklinde açıklamalarını içeriyordu.

İlk kez aşırı sağcı Breitbart tarafından dün yayımlanan videonun viral hale gelmesi üzerine Twitter, Facebook ve Youtube, videoyu "sahte ve yanlış bilgiler içerdiği" gerekçesiyle sitelerinden kaldırmıştı.

Trump retweet yapmıştı

Başkan Trump da videonun değişik versiyonlarını retweet yapmış ancak oğlu gibi hesabına yükleyip paylaşmamıştı.

Trump'ın Twitter'la savaşı

Öte yandan ABD Başkanı Trump, Twitter'ın gündemdekiler (trending) listesine ilişkin olarak "Gerçekten saçma, yasa dışı ve tabii ki adaletsiz" nitelendirmesinde bulunmuştu.

Trump, "Twitter'ın sözde gündemdekiler listesini izlemek mide bulandırıcı. Bu listede benim hakkımda birçok madde var ve asla hiçbiri iyi şeyler değil. Bulabilecekleri her şeye bakıyorlar, bunu olabildiğince kötü hale getiriyorlar, olayı patlatıyorlar ve bunu gündem haline getiriyorlar. Gerçekten saçma, yasa dışı ve tabii ki adaletsiz" ifadelerini kullanmıştı.

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